Nyíregyháza

3 órája

Karambol a nyíregyházi éjszakában – A tűzoltók is kivonultak (fotókkal)

Késő este történt meg a baj. Baleset a Kállói úton!

Szon.hu
A nyíregyházi tűzoltók vonultak a baleset helyszínére.

Fotó: Bordás Béla

Csütörtök késő este Nyíregyházán, a Kállói út és a Nagyvárad utca kereszteződésében jelentős anyagi kárral járó baleset történt.

Fotó: Bordás Béla

A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat is riasztották. Személyi sérülés nem történt.

Baleset a Kállói úton

Fotók: Bordás Béla

