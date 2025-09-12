Nyíregyháza
35 perce
Karambol a nyíregyházi éjszakában – A tűzoltók is kivonultak (fotókkal)
Késő este történt meg a baj. Baleset a Kállói úton!
A nyíregyházi tűzoltók vonultak a baleset helyszínére.
Fotó: Bordás Béla
Csütörtök késő este Nyíregyházán, a Kállói út és a Nagyvárad utca kereszteződésében jelentős anyagi kárral járó baleset történt.
A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat is riasztották. Személyi sérülés nem történt.
Baleset a Kállói útonFotók: Bordás Béla
További balesetek a megyében:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2 órája
Kisteherautók ütköztek, miután az egyik át sodródott a szembejövők közé
Ezt ne hagyja ki!Baleset
14 órája
Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személygépkocsi (fotók, videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre