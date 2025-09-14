szeptember 14., vasárnap

Baleset

2 órája

Durva baleset: fejre állt a kocsi, hárman is voltak benne!

Forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon. Mutatjuk, hogy történt a baleset!

Szon.hu
Baleset történt Kemecsénél.

Forrás: illusztráció / shutterstock

Árokba hajtott, majd a tetejére borult egy gépkocsi Nyírbogdány és Kemecse között, a 3823-as út 30-as kilométerszelvényénél. 

Drámai baleset: hárman utaztak az autóban!

Hárman utaztak a járműben, amelynek áramtalanítását a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik el. A forgalmi akadályt okozó balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - írta a katasztrófavédelem.

 

