Durva baleset: fejre állt a kocsi, hárman is voltak benne!

Árokba hajtott, majd a tetejére borult egy gépkocsi Nyírbogdány és Kemecse között, a 3823-as út 30-as kilométerszelvényénél.

Drámai baleset: hárman utaztak az autóban!

Hárman utaztak a járműben, amelynek áramtalanítását a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik el. A forgalmi akadályt okozó balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - írta a katasztrófavédelem.