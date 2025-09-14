Baleset
1 órája
Durva baleset: fejre állt a kocsi, hárman is voltak benne!
Forgalmi akadályra kell számítani az érintett útszakaszon. Mutatjuk, hogy történt a baleset!
Baleset történt Kemecsénél.
Forrás: illusztráció / shutterstock
Árokba hajtott, majd a tetejére borult egy gépkocsi Nyírbogdány és Kemecse között, a 3823-as út 30-as kilométerszelvényénél.
Drámai baleset: hárman utaztak az autóban!
Hárman utaztak a járműben, amelynek áramtalanítását a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik el. A forgalmi akadályt okozó balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - írta a katasztrófavédelem.
