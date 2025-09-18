szeptember 18., csütörtök

Baleset

43 perce

Mentők a helyszínen, teljes útzár! Kerékpáros baleset történt Kisvárdán

Címkék#ütközés#baleset#kerékpáros

A Sport utcát teljes szélességében lezárták. Baleset történt Kisvárdán.

Szon.hu

Baleset  történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

kerékpáros baleset
Kerékpáros baleset történt Kisvárdán
Forrás: Traffipax Kisvárda

A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a gépkocsi alól. A helyszínre mentő is érkezett. A Sport utcát teljes szélességében lezárták.

