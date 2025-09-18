Baleset
43 perce
Mentők a helyszínen, teljes útzár! Kerékpáros baleset történt Kisvárdán
A Sport utcát teljes szélességében lezárták. Baleset történt Kisvárdán.
Baleset történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.
A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a gépkocsi alól. A helyszínre mentő is érkezett. A Sport utcát teljes szélességében lezárták.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
2 órája
Ma lesz a leghidegebb, de jön a fordulat: ekkor tér vissza a kánikula Szabolcsba!
Ezt ne hagyja ki!Üzletnyitás
18 órája
Figyelem! Újabb üzletet nyit a népszerű és nagyon olcsó áruházlánc Szabolcs vármegyében
Ezt ne hagyja ki!Keresik!
15 órája
Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban – a rendőrség nagy erőkkel keresi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre