Baleset

7 órája

FRISSÍTVE! - Súlyos sérültje van a kisvárdai kerékpáros balesetnek

Címkék#ütközés#baleset#kerékpáros

A Sport utcát teljes szélességében lezárták. Baleset történt Kisvárdán.

Szon.hu

Baleset  történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

kerékpáros baleset
Kerékpáros baleset történt Kisvárdán
Forrás: Traffipax Kisvárda

A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a gépkocsi alól. A helyszínre mentő is érkezett. A Sport utcát teljes szélességében lezárták.

Frissítés:

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:

 - A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.

