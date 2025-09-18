7 órája
FRISSÍTVE! - Súlyos sérültje van a kisvárdai kerékpáros balesetnek
A Sport utcát teljes szélességében lezárták. Baleset történt Kisvárdán.
Baleset történt Kisvárdán. Egy kerékpár és egy személyautó ütközött össze Kisvárdán, a Sport utcában, a Margaréta utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.
A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik emelőpárna segítségével egy embert kiszabadítottak a gépkocsi alól. A helyszínre mentő is érkezett. A Sport utcát teljes szélességében lezárták.
Frissítés:
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is:
- A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.
