Újabb baleset, újabb súlyos sérülés Kisvárdán! Mentőhelikoptert riasztottak a férfihez

Nem hivatalos információink szerint egy másik, súlyos sérüléssel járó baleset is történt Kisvárdán. Az esetet a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban posztolták.

Súlyos baleset történt Kisvárdán: mentőhelikopter szállította el a férfit

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A bejegyzésben írt információk szerint a kerékpáros balesettel szinte egy időben egy másik kisvárdai helyszínen is baleset történt.

Rakodás közben egy platóról esett le egy férfi, és úgy megütötte magát, hogy mentőhelikopter kellett

- írták a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban.

Súlyos sérült a balesetben

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik kérdésünkre elmondták, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

