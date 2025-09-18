szeptember 18., csütörtök

Balesetekkel indult a nap

52 perce

Újabb baleset, újabb súlyos sérülés Kisvárdán! Mentőhelikoptert riasztottak a férfihez

Címkék#karambol#baleset#Kisvárda#mentőhelikopter

Ez ma már a második eset. Súlyos baleset történt Kisvárdán.

Szon.hu

Nem hivatalos információink szerint egy másik, súlyos sérüléssel járó baleset is történt Kisvárdán. Az esetet a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban posztolták. 

baleset, kisvárda, mentőhelikopter
Súlyos baleset történt Kisvárdán: mentőhelikopter szállította el a férfit
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A bejegyzésben írt információk szerint a kerékpáros balesettel szinte egy időben egy másik kisvárdai helyszínen is baleset történt. 

Rakodás közben egy platóról esett le egy férfi, és úgy megütötte magát, hogy mentőhelikopter kellett

- írták a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban.

Súlyos sérült a balesetben

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik kérdésünkre elmondták, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Egy másik kisvárdai balesetben is súlyos sérülés történt, a kerékpáros ütközésről korábban beszámoltunk:

Eközben Nyíregyházán is karambol történt, A helyszíni információk alapján az egyik autó a STOP-tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget, emiatt a másik gépjármű a tengelye körül megpördült.

