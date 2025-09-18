5 órája
Újabb baleset, újabb súlyos sérülés Kisvárdán! Mentőhelikoptert riasztottak a férfihez
Ez ma már a második eset. Súlyos baleset történt Kisvárdán.
Nem hivatalos információink szerint egy másik, súlyos sérüléssel járó baleset is történt Kisvárdán. Az esetet a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban posztolták.
A bejegyzésben írt információk szerint a kerékpáros balesettel szinte egy időben egy másik kisvárdai helyszínen is baleset történt.
Rakodás közben egy platóról esett le egy férfi, és úgy megütötte magát, hogy mentőhelikopter kellett
- írták a Traffipax Kisvárda Facebook csoportban.
Súlyos sérült a balesetben
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot, akik kérdésünkre elmondták, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, egy 50 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Egy másik kisvárdai balesetben is súlyos sérülés történt, a kerékpáros ütközésről korábban beszámoltunk:
Eközben Nyíregyházán is karambol történt, A helyszíni információk alapján az egyik autó a STOP-tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget, emiatt a másik gépjármű a tengelye körül megpördült.
Nagyerejű ütközés Nyíregyházán: elmulasztotta az elsőbbséget (fotókkal)
