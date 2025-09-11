Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személygépkocsi (fotók, videó)

Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személykocsi Kótajnál.

Baleset Kótajnál: motoros és személygépkocsi ütközött

Fotó: Bozsó Katalin

Baleset Kótajnál: a gépkocsi a tetejére borult

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt az érintett útszakasz csak félpályán járható – írta a katasztrófavédelem.

Fotó: Bozsó Katalin

A személygépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult. Helyszíni információk szerint a motoros hölgy nincs életveszélyben.

Fotó: Bozsó Katalin

A Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook-csoportban is jelezte egy autós a balesetet:

Kótaj TSZ felé haladva autó a tetején az árokban, busz is áll. Vészvillogó kint. Rendőr a helyszínre most érkezett! Óvatosan, mindenkit hazavárnak.

– írta a bejegyzésben

A balesettel kapcsolatban megkerestük a mentőszolgálatot. Amennyiben friss információk állnak a rendelkezésünkre, frissítjük cikkünket!

Több baleset is történt ma megyénkben. Lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között. A helyszínről egy 20 év körüli nőt és egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.