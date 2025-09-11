1 órája
Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személygépkocsi (fotók, videó)
A 3823-as út 22-es kilométerénél ütközött össze a két jármű. Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személygépkocsi.
Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személykocsi Kótajnál.
Baleset Kótajnál: a gépkocsi a tetejére borult
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt az érintett útszakasz csak félpályán járható – írta a katasztrófavédelem.
A személygépkocsi az árokba sodródott és a tetejére borult. Helyszíni információk szerint a motoros hölgy nincs életveszélyben.
A Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook-csoportban is jelezte egy autós a balesetet:
Kótaj TSZ felé haladva autó a tetején az árokban, busz is áll. Vészvillogó kint. Rendőr a helyszínre most érkezett! Óvatosan, mindenkit hazavárnak.
–írta a bejegyzésben
A balesettel kapcsolatban megkerestük a mentőszolgálatot. Amennyiben friss információk állnak a rendelkezésünkre, frissítjük cikkünket!
Több baleset is történt ma megyénkben. Lesodródott az útról és árokba csapódott egy autó a 38-as főúton, Tiszanagyfalu és Virányos között. A helyszínről egy 20 év körüli nőt és egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba.
Durva baleset, hárman is ütköztek a szabolcsi szakaszon! - Mentők a helyszínen!
Egy kisteherautó megcsúszott a kanyarban, átsodródott a szemközti sávba, ahol egy furgonnak és egy személykocsinak ütközött a 471-es főúton.
