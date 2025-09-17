Ütközés
3 órája
Baleset! Letarolta a kerítést egy autós a szabolcsi településen!
A helyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Baleset történt Baktalórántházán
Baleset történt Baktalórántházán. Kerítésnek ütközött és átszakította azt egy személykocsi a Jókai közben.
Az autóban csak a sofőr ült, elhagyta a járművet. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - közölte a katasztrófavédelem.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Dühöngő férfi
3 órája
Döbbenetes eset a nyíregyházi kórházban! Késsel támadt orvosára egy beteg
Ezt ne hagyja ki!Ellenőrzés az utakon
5 órája
Bedurrant a razzia Nyíregyházán! Az utcán állva szedik ki a rendőrök egymás után a kocsikat
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
4 órája
Záporok és zivatarok leselkednek rád – nézd meg, ma hol kell vigyáznod!
Ezt ne hagyja ki!Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár
17 órája
Kecskesajt, tepertő és zsíroskenyér-hegyek: így lakatták jól Nyíregyházát a szabolcsi falvak (fotókkal, videóval)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre