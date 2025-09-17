szeptember 17., szerda

Ütközés

3 órája

Baleset! Letarolta a kerítést egy autós a szabolcsi településen!

Címkék#baleset#gépkocsi#Baktalórántháza#kerítés

A helyi hivatásos tűzoltók avatkoztak be. Baleset történt Baktalórántházán

Szon.hu

Baleset történt Baktalórántházán. Kerítésnek ütközött és átszakította azt egy személykocsi a Jókai közben. 

baleset
Baleset történt Baktalórántházán

Az autóban csak a sofőr ült, elhagyta a járművet. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit - közölte a katasztrófavédelem.

