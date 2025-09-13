1 órája
Baleset Mátészalkánál! Mentők a helyszínen!
Hatalmas torlódás alakult ki a szakaszon. Baleset történt Mátészalka és Kocsord között.
Baleset történt Mátészalka és Kocsord között szombat délelőtt - olvasható a traffipax Mátészalka és környéke facebook csoportban.
A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A poszthoz feltöltött videóban azonban jól látszik, hogy hatalmas torlódás alakult ki a szakaszon, illetve mentők is érkeztek az esethez.
Frissítés:
Az esetről megkérdeztük a rendőrséget, akik elmondták, a balesetben nem sérült meg senki.
Mátészalka és Kocsord között forgalmi akadály van. Összeütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 49-es főút Mátészalka és Kocsord közötti szakaszán. A személygépkocsi kereke kitört, és motorolaj került az úttestre. A mátészalkai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem.
