Mentők és tűzoltók rohantak az M3-as autópályára: szalagkorlátnak hajtott egy autó

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem információja szerint összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

