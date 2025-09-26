1 órája
Mentők és tűzoltók rohantak az M3-as autópályára: szalagkorlátnak hajtott egy autó
Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as sztrádán. A Nyíregyháza felé vezető oldalon, a 205-206-os kilométer között történt a baleset.
Baleset az M3-as autópályán. Mentők tűzoltók a helyszínen.
Baleset történt az M3-as autópályán: Szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 205-206-os kilométere között, Hajdúnánás térségében. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt balesethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak. A járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. Az autó a belső sávban áll, a sztráda forgalma a külső sávon halad – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.
