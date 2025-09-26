szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Baleset

1 órája

Mentők és tűzoltók rohantak az M3-as autópályára: szalagkorlátnak hajtott egy autó

Címkék#szalagkorlát#mentő#m3 autópálya#baleset#tűzoltók

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as sztrádán. A Nyíregyháza felé vezető oldalon, a 205-206-os kilométer között történt a baleset.

Szon.hu
Baleset az M3-as autópályán. Mentők tűzoltók a helyszínen.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Baleset történt az M3-as autópályán: Szalagkorlátnak hajtott egy személykocsi az M3-as autópálya 205-206-os kilométere között, Hajdúnánás térségében. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt balesethez a hajdúnánási hivatásos tűzoltók vonultak. A járműben ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. Az autó a belső sávban áll, a sztráda forgalma a külső sávon halad – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

Baleset
Baleset az M3-as autópályán. Mentők tűzoltók a helyszínen.
Forrás: Illusztráció: police.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, szörnyű karambol történt pénteken korán reggel! A halálos traktoros baleset a 4102-es úton akadályozta a forgalmat. 

Halálos baleset Sényő közelében

Fotók: Sipeki Péter

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem információja szerint összeütközött egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Bővebben a tragédiáról ide kattintva olvashat.

 

