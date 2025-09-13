szeptember 13., szombat

Baleset

1 órája

Karambol történt Nyíregyháza belvárosában - fotók!

Címkék#karambol#baleset#Nyíregyháza

Rendőrök a helyszínen. Baleset történt a Mártírok terén.

Szon.hu

Baleset történt Nyíregyházán szombaton. Két autó ütközött a Mártírok terén. 

baleset
Baleset Nyíregyháza belvárosában
Fotó: Bordás Béla

Beletolatott egy álló személygépkocsiba egy terepjáró, a rendőrség intézkedett a helyszínen.

Karambol Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Nem ez az első baleset ma vármegyénkben. Kora reggel már hatalmas torlódás alakult ki Mátészalka és Kocsord között, ahol egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött.

