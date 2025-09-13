Baleset
1 órája
Karambol történt Nyíregyháza belvárosában - fotók!
Rendőrök a helyszínen. Baleset történt a Mártírok terén.
Karambol NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Nem ez az első baleset ma vármegyénkben. Kora reggel már hatalmas torlódás alakult ki Mátészalka és Kocsord között, ahol egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Nyomravezető díj
2 órája
Gyújtogatót keres a szabolcsi rendőrség, sok pénzhez juthat, aki segít megtalálni
Ezt ne hagyja ki!Gasztrokulturális örökség
3 órája
Kulináris Kánaán a Kossuth téren: megkezdődött a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán! A délelőtt legjobb pillanatai fotókon, videón
Ezt ne hagyja ki!Tíz éve hunyt el
6 órája
Nyíregyháza zenei életének ikonja volt – gyász és emlékezés (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre