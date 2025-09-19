Baleset
4 órája
Ismét baleset történt Nyíregyházán! (fotókkal)
Baj történt a határban! Nyíregyháza külterületén következett be a baleset!
Baleset történt a határban.
Fotó: Bordás Béla
Péntek délután Nyíregyháza külterületén, a 38-as főúton egy személygépkocsi letért az útról és felborult. Tűzoltók, mentők, rendőrök érkeztek a helyszínre. Személyi sérülés nem történt, de megfigyelésre a sürgősségire szállították a sofőrt.
Felborult Nyíregyháza határábanFotók: Bordás Béla
