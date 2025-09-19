szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

4 órája

Ismét baleset történt Nyíregyházán! (fotókkal)

Címkék#rendőr#baleset#főút

Baj történt a határban! Nyíregyháza külterületén következett be a baleset!

Szon.hu
Ismét baleset történt Nyíregyházán! (fotókkal)

Baleset történt a határban.

Fotó: Bordás Béla

Péntek délután Nyíregyháza külterületén, a 38-as főúton egy személygépkocsi letért az útról és felborult. Tűzoltók, mentők, rendőrök érkeztek a helyszínre. Személyi sérülés nem történt, de megfigyelésre a sürgősségire szállították a sofőrt.   

Felborult Nyíregyháza határában

Fotók: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu