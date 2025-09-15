Baleset Nyíregyházán! Kamion és kisbusz ütközött - Friss fotók a helyszínről!

Baleset Nyíregyházán. Összeütközött egy kamion és egy kisbusz a Kállói úton, a Zenta utca közelében - írta a katasztrófavédelem.

Fotó: Bordás Béla

A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. Az egység áramtalanította az egyik járművet.