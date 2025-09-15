szeptember 15., hétfő

Karambol

2 órája

Baleset Nyíregyházán! Kamion és kisbusz ütközött - Friss fotók a helyszínről!

A tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Baleset történt a Kállói úton.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Összeütközött egy kamion és egy kisbusz a Kállói úton, a Zenta utca közelében - írta a katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt Nyregyházán
Fotó: Bordás Béla

A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. Az egység áramtalanította az egyik járművet.

Kamion karambolozott Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

