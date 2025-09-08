Alig kezdődött meg a hét, már egy durva baleset Nyíregyházán – egy embert kórházba szállítottak

Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán hétfőn reggel a Garibaldi utcán, a mentők egy sérültet kórházba szállítottak. Az anyagi kár igen jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Fotó: Bordás Béla

