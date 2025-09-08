2 órája
Alig kezdődött meg a hét, már egy durva baleset Nyíregyházán – egy embert kórházba szállítottak
Alig kezdődött meg a hét, és kora reggel megtörtént a baj. Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán A mentők egy sérültet kórházba szállítottak.
Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán hétfőn reggel a Garibaldi utcán, a mentők egy sérültet kórházba szállítottak. Az anyagi kár igen jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Baleset a Garibaldi utcánFotók: Bordás Béla
