Baleset

2 órája

Alig kezdődött meg a hét, már egy durva baleset Nyíregyházán – egy embert kórházba szállítottak

Címkék#Garibaldi utca#Nyíregyháza#Bordás Béla#baleset nyíregyház#rendőrség

Alig kezdődött meg a hét, és kora reggel megtörtént a baj. Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán A mentők egy sérültet kórházba szállítottak.

Szon.hu

Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán hétfőn reggel a Garibaldi utcán, a mentők egy sérültet kórházba szállítottak. Az anyagi kár igen jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

baleset Nyíregyházán, egy embert kórházba szállítottak
Fotó: Bordás Béla

Baleset a Garibaldi utcán

Fotók: Bordás Béla

Mint arról korábban beszámoltunk, baleset történt vasárnap este a Korányi közben, három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és fejsérüléseket szenvedett.  A mentők kórházba szállították. 

Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így. A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek...
A közlekedési baleset hátterében a legtöbbször figyelmetlenség, sebességtúllépés vagy relatív gyorshajtás, szabályszegés áll, ám olykor előfordul, hogy a sofőr önhibáján kívül, hirtelen egészségügyi probléma, például szívritmuszavar, cukorbetegséghez köthető rosszullét vagy ájulás miatt történik a szerencsétlenség. Ezek az esetek különösen veszélyesek, mert a járművezetőnek nincs ideje félreállni, segítséget kérni, jelezni, hogy valami nincs rendben, az autó pedig gyakran nagy sebességgel sodródik le az útról, karambolozik más járművekkel, üt el gyalogosokat, legrosszabb esetben halálos balesetet okozva. Sajnos nem is olyan régen pontosan ez történt Kisvárdán...

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

 

