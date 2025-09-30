Baleset Nyíregyházán, durván benézte a manővert a sofőr! (fotók)

Baleset Nyíregyházán. Karambol történt a vármegyeszékhelyen, a Széchenyi utcán.

Baleset Nyíregyházán. A Széchenyi utcán ütköztek.

Fotó: Bordás Béla, szon.hu

Baleset Nyíregyházán, autónak csapódott

Benézte a manővert a sofőr, reggel visszatért a baleset helyszínére. Tegnap este 21 óra 30 perckor Nyíregyházán, a Széchenyi utcán parkoló haszongépjármű hátuljának csapódott egy személygépkocsi. Az autó vezetője kedden reggel visszatért a helyszínre és elmondta, hogy sajnos előző este elnézte a manővert. Személyi sérülés nem történt, azonban a járműben jelentős anyagi kár keletkezett, és 45 fokos szögben ki is fordult az úttestre – mondta portálunknak Bordás Béla. Nyíregyháza városgondnoka hozzátette, rendőri intézkedés követte az történteket, mert a tulajdonos bejelentést tett az esetről. A balesetben vétkes sofőr helyszíni bírságot kapott, és gondoskodtak a sérült jármű elszállításáról – tudtuk meg a részletekről.