Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!

Baleset Nyírlövőn: összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Nyírlövőn, a Dózsa György utcában, az Ady Endre utca közelében.

Fotó: katasztrófavédelem

Baleset Nyírlövőn: mindkét jármű az árokban

A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokban vannak. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. –írta a katasztrófavédelem

