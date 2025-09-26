Baleset
3 órája
Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!
Balesettel indult a reggel Szabolcsban. Baleset Nyírlövőn: tűzoltói beavatkozásra volt szükség!
Baleset Nyírlövőn: összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Nyírlövőn, a Dózsa György utcában, az Ady Endre utca közelében.
Baleset Nyírlövőn: mindkét jármű az árokban
A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokban vannak. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. –írta a katasztrófavédelem
