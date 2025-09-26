szeptember 26., péntek

Baleset

3 órája

Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#Nyírlövő#tűzoltóság#kisteherautó#személygépjármű

Balesettel indult a reggel Szabolcsban. Baleset Nyírlövőn: tűzoltói beavatkozásra volt szükség!

Szon.hu

Baleset Nyírlövőn: összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Nyírlövőn, a Dózsa György utcában, az Ady Endre utca közelében. 

Baleset Nyírlövőn: árokban kötött ki egy kisteherautó és egy személygépjármű
Fotó: katasztrófavédelem

Baleset Nyírlövőn: mindkét jármű az árokban

A kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek félig az árokban vannak. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. írta a katasztrófavédelem

Baleset

