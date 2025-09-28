szeptember 28., vasárnap

Baleset

1 órája

Durva látvány, ennyi maradt a Suzukiból a nyírteleki baleset után - Helyszíni fotók érkeztek!

Két autó karambolozott a 38-as főúton. A balesetben az egyik gépjárműbe egy utas beszorult.

Szon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt Nyírteleknél

baleset
Két autó karambolozott Nyíreteleknél. Durva látvány, mi maradt a Suzukiból a baleset után. 
Fotó: Sipeki Péter

A 38-as főúton két személygépkocsi karambolozott, az esethez tűzoltók és mentők is érkeztek. Az egyik járműbe beszorult egy utas, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját. 

Súlyos sérült a balesetben

Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is.  

- A helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.

A helyszínről friss fotók érkeztek. A képeket elnézve sokkoló a látvány, alig maradt valami épen a piros Suzukin. 

Durva látvány: friss fotók a nyírteleki balesetről

Fotók: Sipeki Péter

