Durva látvány, ennyi maradt a Suzukiból a nyírteleki baleset után - Helyszíni fotók érkeztek!
Két autó karambolozott a 38-as főúton. A balesetben az egyik gépjárműbe egy utas beszorult.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt Nyírteleknél.
A 38-as főúton két személygépkocsi karambolozott, az esethez tűzoltók és mentők is érkeztek. Az egyik járműbe beszorult egy utas, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsi ajtaját.
Súlyos sérült a balesetben
Az esetről megkérdeztük az Országos Mentőszolgálatot is.
- A helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba - tájékoztatták szerkesztőségünket.
A helyszínről friss fotók érkeztek. A képeket elnézve sokkoló a látvány, alig maradt valami épen a piros Suzukin.
Durva látvány: friss fotók a nyírteleki balesetrőlFotók: Sipeki Péter
