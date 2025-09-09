Baleset
3 órája
Mentők rohantak a 4-es főútra, karambol Szabolcs megye határában - fotókkal frissítve!
Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó. Baleset történt a 4-esen.
Baleset történt kedden délelőtt. Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó a 4-es főúton, Téglás közelében, a 246. kilométernél - írta a katasztrófavédelem.
A műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Kamion és kisteherautó karambolozott a 4-esenFotók: Nagy Csaba
Kiderült, miért történhetett a baleset:
