szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Mentők rohantak a 4-es főútra, karambol Szabolcs megye határában - fotókkal frissítve!

Címkék#karambol#kamion#4-es főút#baleset

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó. Baleset történt a 4-esen.

Szon.hu

Baleset történt kedden délelőtt. Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó a 4-es főúton, Téglás közelében, a 246. kilométernél - írta a katasztrófavédelem.

baleset
Baleset a 4-esen! Mentők is a helyszínen!

A műszaki mentést végző újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanították a kistehergépkocsit. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Kamion és kisteherautó karambolozott a 4-esen

Fotók: Nagy Csaba

Kiderült, miért történhetett a baleset:

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu