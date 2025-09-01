3 órája
Durva baleset: vasúti síneken landolt egy autós Szabolcsban
Közel ötven segélyhívás három nap alatt. Balesetek és tűzesetek adtak munkát a tűzoltóknak a hétvégén.
Rengetek balesethez és tűzesethez riasztották vármegyénk tűzoltóit a mögöttünk álló hétvégén. Péntektől vasárnap éjfélig közel ötven segélyhívás érkezett. Sajnos halálos baleset is történt vármegyénk útjain.
Pénteken fél hektáron égett száraz fű Tyukodon, a Szabadság tér mögötti területen. A helyi önkéntes és a csengeri önkormányzati tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet - közölte a katasztrófavédelem.
Ötszáz négyzetméteren égett avar és száraz fű az ibrányi Kossuth Lajos utca mögötti területen. A lángok átterjedtek egy lakatlan ház és egy melléképület tetőszerkezetére is. A tüzet az ibrányi önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el három vízsugárral, kéziszerszámokkal. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét végzett.
Tiszavasváriban ötven, Fehérgyarmaton harminc, Nagyhalászban húsz négyzetméteren égett a száraz vegetáció. A demecseri Széchenyi közben pedig egy kerti WC égett.
Két személygépkocsi ütközött össze Mándoknál, a 4115-ös úton. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.
Szombaton két kisebb tárolóépület és száraz fű égett kétezer négyzetméteren egy nyírpazonyi hétvégi telken. A lángok a szomszédos telekre is átterjedtek. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
Háromezer négyzetméteren magasfüves vegetáció égett a tiszavasvári Kodály Zoltán utcában, Nyírtelek Belegrád tanyánál háromszáz négyzetméteren lángolt a száraz fű, Mándon, Hodászon és Balkányban is száz-száz négyzetméteres szabadtéri tűz keletkezett. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.
Árokba sodródott egy motorkerékpáros szombat délelőtt a nyíregyházi Simai úton. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, átadták a helyszínt a rendőröknek.
Halálos baleset Nyíregyházán: nem élte túl a motoros (fotókkal)
Két személygépkocsi ütközött össze Nyírbátorban, a Szabadság téren. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.
Árokba csúszott egy személygépkocsi szombat este a nyírcsaholyi Hunyadi János utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
Durva baleset Tuzsérnál
Vasárnap lesodródott az úttestről, vasúti síneken állt meg egy személygépkocsi a 4145-ös út 18-as kilométerszelvényénél, Tuzsérnál. A záhonyi hivatásos tűzoltók az autót áramtalanították, majd drótkötéllel levontatták a sínekről.
Árokba csúszott, a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap kora este a 38-as út 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.
Árokba csúszott egy személygépkocsi Nyírbogdánynál, a 3823-es út 32-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.
Úttestre hasadt faágat távolítottak el a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel tegnap reggel a 4127-es útról, Fehérgyarmat térségében.
Tegnap ezer négyzetméteren égett a száraz fű Nyírtelek Belegrád tanyánál, Tiszavasváriban az Erdő utcában ötszáz négyzetméteren lángolt vegetáció és kommunális hulladék. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el.
