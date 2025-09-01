szeptember 1., hétfő

Sziréna

21 perce

Durva baleset: vasúti síneken landolt egy autós Szabolcsban

Címkék#katasztrófavédelem#tűzeset#baleset#halálos baleset#Riasztás

Közel ötven segélyhívás három nap alatt. Balesetek és tűzesetek adtak munkát a tűzoltóknak a hétvégén.

Szon.hu

Rengetek balesethez és tűzesethez riasztották vármegyénk tűzoltóit a mögöttünk álló hétvégén. Péntektől vasárnap éjfélig közel ötven segélyhívás érkezett. Sajnos halálos baleset is történt vármegyénk útjain.

baleset
Lesodródott az útról és a síneken állt meg egy autós Tuzsérnál vasárnap
Forrás: katasztrófavédelem

Pénteken fél hektáron égett száraz fű Tyukodon, a Szabadság tér mögötti területen. A helyi önkéntes és a csengeri önkormányzati tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet - közölte a katasztrófavédelem.

Ötszáz négyzetméteren égett avar és száraz fű az ibrányi Kossuth Lajos utca mögötti területen. A lángok átterjedtek egy lakatlan ház és egy melléképület tetőszerkezetére is. A tüzet az ibrányi önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el három vízsugárral, kéziszerszámokkal. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét végzett.

Tiszavasváriban ötven, Fehérgyarmaton harminc, Nagyhalászban húsz négyzetméteren égett a száraz vegetáció. A demecseri Széchenyi közben pedig egy kerti WC égett.

Két személygépkocsi ütközött össze Mándoknál, a 4115-ös úton. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.

Szombaton két kisebb tárolóépület és száraz fű égett kétezer négyzetméteren egy nyírpazonyi hétvégi telken. A lángok a szomszédos telekre is átterjedtek. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Háromezer négyzetméteren magasfüves vegetáció égett a tiszavasvári Kodály Zoltán utcában, Nyírtelek Belegrád tanyánál háromszáz négyzetméteren lángolt a száraz fű, Mándon, Hodászon és Balkányban is száz-száz négyzetméteres szabadtéri tűz keletkezett. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Árokba sodródott egy motorkerékpáros szombat délelőtt a nyíregyházi Simai úton. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, átadták a helyszínt a rendőröknek.

Két személygépkocsi ütközött össze Nyírbátorban, a Szabadság téren. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a forgalmi akadályt.

Árokba csúszott egy személygépkocsi szombat este a nyírcsaholyi Hunyadi János utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

Durva baleset Tuzsérnál

Vasárnap lesodródott az úttestről, vasúti síneken állt meg egy személygépkocsi a 4145-ös út 18-as kilométerszelvényénél, Tuzsérnál. A záhonyi hivatásos tűzoltók az autót áramtalanították, majd drótkötéllel levontatták a sínekről.

Árokba csúszott, a tetején állt meg egy személygépkocsi tegnap kora este a 38-as út 18-as kilométerszelvényénél, Tiszanagyfalu térségében. A rakamazi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek.

Árokba csúszott egy személygépkocsi Nyírbogdánynál, a 3823-es út 32-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos és a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

Úttestre hasadt faágat távolítottak el a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel tegnap reggel a 4127-es útról, Fehérgyarmat térségében.

Tegnap ezer négyzetméteren égett a száraz fű Nyírtelek Belegrád tanyánál, Tiszavasváriban az Erdő utcában ötszáz négyzetméteren lángolt vegetáció és kommunális hulladék. A szabadtéri tüzeket a nyíregyházi hivatásos és a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók oltották el.

