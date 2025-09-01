Durva baleset: vasúti síneken landolt egy autós Szabolcsban

Rengetek balesethez és tűzesethez riasztották vármegyénk tűzoltóit a mögöttünk álló hétvégén. Péntektől vasárnap éjfélig közel ötven segélyhívás érkezett. Sajnos halálos baleset is történt vármegyénk útjain.

Lesodródott az útról és a síneken állt meg egy autós Tuzsérnál vasárnap

Forrás: katasztrófavédelem

Pénteken fél hektáron égett száraz fű Tyukodon, a Szabadság tér mögötti területen. A helyi önkéntes és a csengeri önkormányzati tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet - közölte a katasztrófavédelem.

Ötszáz négyzetméteren égett avar és száraz fű az ibrányi Kossuth Lajos utca mögötti területen. A lángok átterjedtek egy lakatlan ház és egy melléképület tetőszerkezetére is. A tüzet az ibrányi önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el három vízsugárral, kéziszerszámokkal. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét végzett.

Tiszavasváriban ötven, Fehérgyarmaton harminc, Nagyhalászban húsz négyzetméteren égett a száraz vegetáció. A demecseri Széchenyi közben pedig egy kerti WC égett.

Két személygépkocsi ütközött össze Mándoknál, a 4115-ös úton. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.

Szombaton két kisebb tárolóépület és száraz fű égett kétezer négyzetméteren egy nyírpazonyi hétvégi telken. A lángok a szomszédos telekre is átterjedtek. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két gyorssugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Háromezer négyzetméteren magasfüves vegetáció égett a tiszavasvári Kodály Zoltán utcában, Nyírtelek Belegrád tanyánál háromszáz négyzetméteren lángolt a száraz fű, Mándon, Hodászon és Balkányban is száz-száz négyzetméteres szabadtéri tűz keletkezett. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Árokba sodródott egy motorkerékpáros szombat délelőtt a nyíregyházi Simai úton. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, átadták a helyszínt a rendőröknek.