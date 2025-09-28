Súlyos baleset: az autó ajtajával együtt repült át az úton a fiatal sofőr Nyírlugosnál

Óriási szerencséje volt az ittas sofőrnek: súlyos balesetet szenvedett Nyírlugosnál, de túlélte. Súlyosan megsérült, ráadásul büntetést is kell fizetnie, nem is keveset, sőt, a járművezetéstől is eltilthatják.

A fiatal férfi ivott, mielőtt autóba ült, és balesetet szenvedett

Balesetet szenvedett, mert ittas volt

A vádirat szerint a fiatal férfi az idén május végén, az éjszakai órákban egyedül ment autójával Nyírlugos irányából Nyírbéltek felé. Mielőtt autóba ült, nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ittassága miatt pedig egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát az autó felett.

Lehajtott az útról, sodródni kezdett, a jármű többször megpördült, s közben a bal oldali első ajtaja leszakadt.

A jármű a jobb oldalára fordulva állt meg, a férfi az autóból kirepült, s a bal oldali ajtóval együtt az út másik oldalán landolt és súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetlen előéletű, a cselekményét beismerte és megbánta, vele szemben pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás az ügyészség indítványa, valamint a tetemes bűnügyi költséget is meg kell fizetnie – tájékoztatta portálunkat dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.