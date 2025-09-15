Kerítésszaggató! Elvesztette uralmát a jármű felett, belehajtott a házba Nyíregyházán (fotók, videó)

Belehajtott a házba Nyíregyházán: néhány perccel 13 óra előtt hétfőn egy haszongépjármű vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, átszakította egy ház kerítését és belehajtott a házba

Belehajtott a házba Nyíregyházán egy tehergépjármű

Fotók: Bordás Béla

Belehajtott a házba Nyíregyházán: nincs személyi sérülés

Szerencsére személyi sérülés nem történt. A tűzoltók áramtalanították a járművet, a mentők az alkoholos befolyásoltság alatt álló sofőrt rendőri kíséret mellett a sürgősségire vitték. A helyszínelés idejére lezárták a Csemete utcát. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka