szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

23°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Belvárosi baleset: kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán – mentő is érkezett a helyszínre (fotók)

Címkék#ütközés#baleset#Nyíregyháza#kerékpár#személyautó

Megtörtént a baj délután Nyíregyházán. Belvárosi balesethez riasztották a mentőket.

Szon.hu

Belvárosi Baleset: kerékpáros és személyautó ütközött hétfő délután Nyíregyháza belvárosában, a Zrínyi Ilona utcán.  

Belvárosi baleset: vizsgálják a felelősség kérdését
Belvárosi baleset: vizsgálják a felelősség kérdését
Fotók: Bordás Béla

Belvárosi baleset: metörtént a baj hétfő délután

A helyszínre mentőt hívtak a kerékpároshoz, akit ellátás után kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

Rosszul lett vezetés közben – az elmúlt időszakban több hír is kezdődött így

A hirtelen egészségügyi probléma miatt bekövetkező közúti balesetek nem túl gyakoriak, de annál veszélyesebbek... A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset történt a Korányi közben

Három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu