10 órája
Belvárosi baleset: kerékpáros és személyautó ütközött Nyíregyházán – mentő is érkezett a helyszínre (fotók)
Megtörtént a baj délután Nyíregyházán. Belvárosi balesethez riasztották a mentőket.
Belvárosi Baleset: kerékpáros és személyautó ütközött hétfő délután Nyíregyháza belvárosában, a Zrínyi Ilona utcán.
Belvárosi baleset: metörtént a baj hétfő délután
A helyszínre mentőt hívtak a kerékpároshoz, akit ellátás után kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Kerékpáros és személyautó ütközött NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Frissítés: A balesetről megkérdeztük az Országos Mentszolgálatot is, a követlezőt közölték: „A helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.”
