A tanár becsapódott, a gyerek tüzet oltott – felbolydult Nyíregyháza belvárosa (fotókkal, videóval)

Élni, dolgozni, közlekedni csak biztonságban érdemes, azonban a biztonság nem magától értetődő, mindannyiunk felelőssége tenni érte. Ennek szellemében az idén is volt a Biztonság hete Nyíregyházán, a Korzó melletti téren rendőrök, tűzoltók, a kormányhivatal munkavédelmi szakemberei várták az óvodásokat, diákokat és felnőtteket, tesztekkel, ajándékokkal, bemutatókkal.

A Biztonság hete mindig sok programot kínál a gyerekeknek, a tűzoltás az egyik kedvenc

Fotó: Bozsó Katalin

„Marcsi néni mindjárt becsapódik” – kiabáltak a kodályos diákok, fiutótűzként terjedt a hír csütörtök délelőtt Nyíregyháza belvárosában. Hajnal Mária, a Kodály-iskola biológia-testnevelés szakos pedagógusa arra vállalkozott, hogy a diákjainak megmutassa, miért fontos minden alkalommal bekapcsolni a biztonsági övet. A szimulátor ugyan csak 10 kilométer per órás sebességgel csapódott be, de még így is jól érzékelhető volt, milyen erők hatnak az ütközésnél a testre. A tanárnő bátorsága természetesen tapsot ért, a nebulók csak azt sajnálták, hogy ők még nem ülhettek bele a biztonságiöv-szimulátorba, amit a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai vittek ki a térre. Persze nem véletlenül.

A Biztonság hete játszva tanítja a szabályokat a gyerekeknek

A biztonsági öv használatának fontosságáról nem lehet eleget beszéni. Naponta történnek a vármegye útjain közlekedési balesetek, s pontosan tudható, mennyire fontos szerepe van a becsatolt övnek abban, hogy egy-egy ütközésnél minél kisebb legyen a sérülés! A biztonsági öv véd, s a használatának elmulasztása már bekerült az objektív felelősség körébe. A gépjármű üzembentartója vagy használója felel a járműben utazók biztonsági övének használatáért, és büntetésre számíthat, ha az utasok nem csatolják be azt.

A biztonságos közlekedésre, kerékpározásra már gyermekkorban tanítani kell a jövő generációját

Fotó: Bozsó Katalin

Nagyon fontos, hogy minden lehetséges fórumon, például a Biztonság hete rendezvényen is felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, a szabályok betartására annak érdekében, hogy minél kevesebb baleset történjen, minél kevesebben sérüljenek meg

– mondta a helyszínen dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helytettes vezetője hangsúlyozta, minden életkorban taníthatóak a gyerekek a szabályokra, mit tegyenek azért, hogy biztonságosan közlekedjenek gyalog, kereképárral, később pedig majd autóval.

A játékos feladatok, tesztek sokat segítenek a szabályok megismerésében, ám fel kell hívni a figyelmet a szülők felelősségére is. Amit ők megtanítanak a gyereknek nagyon fontos, s még fontosabb, hogy milyen mintát lát tőlük a fiatal.

Ha abban nő fel, hogy apa és anya sem megy át a piros lámpánál, figyelmesen közlekedik, betartja a szabályokat, becsatolja a biztonsági övet, ő is így fog viselkedni – magyarázta az alezredes.