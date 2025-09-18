szeptember 18., csütörtök

Biztonság hete

1 órája

A tanár becsapódott, a gyerek tüzet oltott – felbolydult Nyíregyháza belvárosa (fotókkal, videóval)

Élni, dolgozni, közlekedni csak biztonságban érdemes, amiért mindannyiunknak tenni kell. A Biztonság hete Nyíregyházán sok játék és nevetés közepette, erre hívta fel a gyerekek figyelmét.

Munkatársunktól

Élni, dolgozni, közlekedni csak biztonságban érdemes, azonban a biztonság nem magától értetődő, mindannyiunk felelőssége tenni érte. Ennek szellemében az idén is volt a Biztonság hete Nyíregyházán, a Korzó melletti téren rendőrök, tűzoltók, a kormányhivatal munkavédelmi szakemberei várták az óvodásokat, diákokat és felnőtteket, tesztekkel, ajándékokkal, bemutatókkal.

A Biztonság hete mindig sok programot kínál a gyerekeknek, a tűzoltás az egyik kedvenc
Fotó: Bozsó Katalin

„Marcsi néni mindjárt becsapódik” – kiabáltak a kodályos diákok, fiutótűzként terjedt a hír csütörtök délelőtt Nyíregyháza belvárosában. Hajnal Mária, a Kodály-iskola biológia-testnevelés szakos pedagógusa arra vállalkozott, hogy a diákjainak megmutassa, miért fontos minden alkalommal bekapcsolni a biztonsági övet. A szimulátor ugyan csak 10 kilométer per órás sebességgel csapódott be, de még így is jól érzékelhető volt, milyen erők hatnak az ütközésnél a testre. A tanárnő bátorsága természetesen tapsot ért, a nebulók csak azt sajnálták, hogy ők még nem ülhettek bele a biztonságiöv-szimulátorba, amit a vármegyei rendőr-főkapitányság munkatársai vittek ki a térre. Persze nem véletlenül.

A Biztonság hete játszva tanítja a szabályokat a gyerekeknek 

A biztonsági öv használatának fontosságáról nem lehet eleget beszéni. Naponta történnek a vármegye útjain közlekedési balesetek, s pontosan tudható, mennyire fontos szerepe van a becsatolt övnek abban, hogy egy-egy ütközésnél minél kisebb legyen a sérülés! A biztonsági öv véd, s a használatának elmulasztása már bekerült az objektív felelősség körébe. A gépjármű üzembentartója vagy használója felel a járműben utazók biztonsági övének használatáért, és büntetésre számíthat, ha az utasok nem csatolják be azt. 

6D1A0447
A biztonságos közlekedésre, kerékpározásra már gyermekkorban tanítani kell a jövő generációját
Fotó: Bozsó Katalin

Nagyon fontos, hogy minden lehetséges fórumon, például a Biztonság hete rendezvényen is felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés fontosságára, a szabályok betartására annak érdekében, hogy minél kevesebb baleset történjen, minél kevesebben sérüljenek meg 

– mondta a helyszínen dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helytettes vezetője hangsúlyozta, minden életkorban taníthatóak a gyerekek a szabályokra, mit tegyenek azért, hogy biztonságosan közlekedjenek gyalog, kereképárral, később pedig majd autóval.

A játékos feladatok, tesztek sokat segítenek a szabályok megismerésében, ám fel kell hívni a figyelmet a szülők felelősségére is. Amit ők megtanítanak a gyereknek nagyon fontos, s még fontosabb, hogy milyen mintát lát tőlük a fiatal. 

Ha abban nő fel, hogy apa és anya sem megy át a piros lámpánál, figyelmesen közlekedik, betartja a szabályokat, becsatolja a biztonsági övet, ő is így fog viselkedni – magyarázta az alezredes.

A munkavédelmi szabályokat is ismerik a diákok, tudják, mi hogyan helyes
Fotó: Bozsó Katalin

Érzékenyíteni kell az óvodásokat, diákokat

A vármegyei kormányhivatal munkavédelmi ellenőrzési osztályának munkatársai is arra voltak a játékos feladatokkal kíváncsiak, hogy a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatban milyen ismereteik vannak a tanulóknak. A képet nézve azonnal, egymás szavába vágva sorolták, hol látnak hiányosságot: a hegesztő nem visel védőszemüveget, ott van előtte a tűzveszélyes anyag. Aki az ablakot mossa az teljesen kihajol, a létra foka el van törve, le fog esni a kalapács meg a férfi is a tetőről...

Biztonság hete Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Fontos már egészen kicsi kortól érzékenyíteni a gyerekeket és felhívni a figyelmet arra, hogy bármilyen helyzetben a megfelelő magatartással biztonságban lesznek, és elkerülhető a baleset.

 Ezt erősítjük itt is bennük, s örömmel látjuk, otthoni és saját tapasztalataik alapján jól tájékozottak. Az általános iskolások nagyon határozott és pontos válaszokat adnak a kérdésekre, ösztönösen tudják, mi a helyes, és szívesen mesélnek tanulságos eseteket is – árulta el a tapasztalatokról Jenei Sándor munkavédelmi szakügyintéző, aki kollégájával a sok helyes válaszért szívesen adta át az apró ajándékokat.

A tűzoltóautó, a tűzoltás minden rendezvényen elvarázsolja a résztvevőket. Most is sokan vállalkoztak arra, hogy fecskendővel eloltsák a mécsesek lángját, felkapaszkodjanak az autóra és belülről is megnézzék azt.

Volt sok nevetés és vidám pillanat is a Biztonság hetén
Fotó: Bozsó Katalin

A tűzmegelőzésről, a biztonságról az év minden napján beszélnünk kell, mert a szabályok ismeretével, azok betartásával lehet megvédeni az éltünket, értékeinket 

– erről már Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes beszélt. A tűzoltósági főfelügyelő azokra a központi tesztekre hívta fel a figyelmet, amelyek játékosan adják az az ismereteket a diákoknak. Okostelefonra is letölthető a több mint harminc teszt, s jó lenne, ha minél többen letöltenék, majd kitöltenék. Ezzel is sokat tanulnának és az ismereteik az idősebb generáció tagjainak is átadhatják. 

Biztonság hete Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

 

