szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsatolni kötelező!

6 órája

Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?

Címkék#baleset#szigorítás#biztonsági öv#bírság

Nyolc hónap alatt több mint 20 ezer eljárás indult Szabolcs vármegyében azért, mert az autóban ülők nem kötötték be magukat. A biztonsági öv használata kötelező, minden utasnak. További szigorítás jön!

Munkatársunktól
Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?

A becsatolt biztonsági öv az első és a hátsó ülésen utazókat is védi egy balesetben

Fotó: Sipeki Péter

– A biztonsági öv igazoltan életmentő eszköz, ütközések esetén védi életünket, testi épségünket. E nélkül a más passzív védelmi megoldások – mint például a légzsák – sem fejtik ki kedvező hatásukat, sőt, akár súlyos, vagy legrosszabb esetben akár halálos sérüléseket is okozhatnak – mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője sokkoló számot közölt: vármegyénkben csak az első nyolc hónapban csaknem 20 ezer esetben intézkedtek a passzív biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt. Másképp számolva havi átlagban több mint 2200-an, naponta több mint 70-en nem teszik meg az egy másodpercig tartó mozdulatot, s azon túl, hogy szabályt sértettek, az ezért kiszabható bírságot is ki kellett fizetniük.

A hátsó ülésen is kötelező bekapcsolni a biztonsági övet
A hátsó ülésen is kötelező bekapcsolni a biztonsági övet
Illusztráció: Shutterstock

Alig több mint két hete gyűjtöttük össze, azokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei baleseteket, amelyek szomorú és döbbenetes képet mutattak arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki nem használja a biztonsági övet.

A biztonsági öv csak akkor véd, ha be van csatolva

– A passzív biztonsági eszközök jelentősége nem abban mutatkozik meg, hogy a használatukkal  a baleset elkerülhető, hanem a már bekövetkezett baleset következményeinek a csökkentésében is. A biztonsági öv használatával az előzhető meg, hogy a járműben utazók teste egy ütközés során fellépő tehetetlenségi erő hatására nagy erővel, hirtelen előre lendülve a kormánynak, a műszerfalnak és a szélvédőnek csapódjon, vagy a gépkocsiból kizuhanjanak – mutatott rá az alezredes. Amikor ezzel egy kisgyermekes anyát szembesítettek, az szavakat sem igazán talált, hogy bármit is válaszolhasson.

– Egy finn módszeres ittasság ellenőrzést végeztünk, s természetesen ilyenkor az egyéb szabálysértésekre is figyelünk. 

Az egyik autóban azt vettük észre, hogy a hátsó ülésen a babahordozóban a pár hónapos csöppség nem volt bekötve. Sőt, mint kiderült, a szülők – akik elől a saját biztonsági övüket becsatolták – az eszközt sem rögzítették

 – mondott példát dr. Vajtó Levente. Belegondolni is szörnyű: egy hirtelen fékezésnél előbb a baba repült volna előre, után a hordozó, ami súlyos, életveszélyes töréseket okozott volna az egyéb sérüléseken túl is.

– Az objektív felelősség bevezetése ót, bármely autóban utazóért az üzembentartó vagy az autóvezető felelős, ha nem köti be a biztonsági övét, gyerekek esetében pedig azért, ha nem biztonsági gyerekülésben utazik. A szülő ellen megtettük a feljelentést – jegyezte meg a szakember, és arra is felhívta a figyelmet: minden járművezető köteles úgy közlekedni az autójával, hogy az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A trafiboxban elhelyezett kamera felvétele is elég lesz ahhoz, hogy a nem használt biztonsági övért kiszabják a bírságot
A trafiboxban elhelyezett kamera felvétele is elég lesz ahhoz, hogy a nem használt biztonsági övért kiszabják a bírságot
Fotó: KM-archív

Az utasoknak is kötelező, az első és a hátsó ülésen egyaránt

Érdemes megjegyezni az alábbi adatokat is, az Európai Bizottság egy tavalyi jelentése szerint az elöl ülőknél 60, a hátul ülőknek 44 százalékkal csökkenti a halálos baleset esélyét, ha bekötik az övet. Szintén 60 százalékkal csökken a súlyos vagy életveszélyes sérülések kockázata a gyermekek esetében, ha megfelelő gyereküléssel vannak rögzítve az autóban.

Minden utas számára  a biztonsági öv használata kötelező – elöl és hátul egyaránt. Egy másodpercnyi mozdulaton, egyetlen kattintáson egy élet múlhat. A fiktív biztonsági övcsat csak megtévesztésre jó, elhallgat az autóban a sípoló hang, azonban balesetnél semmilyen védelmet nem ad.

További szigorítás a biztonsági öv használatával kapcsolatban, hogy szeptember 18-ától kamerafelvételek alapján is kiszabható lesz a bírság. Azaz, ha például egy traffipax, trafibox vagy VÉDA-kapu kamerája rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést – akár megállítás nélkül is. 

A bírság mértéke:

  • lakott területen belül 20 000 forint
  • lakott területen kívül 30 000 forint
  • gyorsforgalmi úton (autópályán, autóúton) 40 000 forint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu