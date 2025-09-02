Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?

– Az objektív felelősség bevezetése ót, bármely autóban utazóért az üzembentartó vagy az autóvezető felelős, ha nem köti be a biztonsági övét, gyerekek esetében pedig azért, ha nem biztonsági gyerekülésben utazik. A szülő ellen megtettük a feljelentést – jegyezte meg a szakember, és arra is felhívta a figyelmet: minden járművezető köteles úgy közlekedni az autójával, hogy az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

A trafiboxban elhelyezett kamera felvétele is elég lesz ahhoz, hogy a nem használt biztonsági övért kiszabják a bírságot

Fotó: KM-archív

Az utasoknak is kötelező, az első és a hátsó ülésen egyaránt

Érdemes megjegyezni az alábbi adatokat is, az Európai Bizottság egy tavalyi jelentése szerint az elöl ülőknél 60, a hátul ülőknek 44 százalékkal csökkenti a halálos baleset esélyét, ha bekötik az övet. Szintén 60 százalékkal csökken a súlyos vagy életveszélyes sérülések kockázata a gyermekek esetében, ha megfelelő gyereküléssel vannak rögzítve az autóban.

Minden utas számára a biztonsági öv használata kötelező – elöl és hátul egyaránt. Egy másodpercnyi mozdulaton, egyetlen kattintáson egy élet múlhat. A fiktív biztonsági övcsat csak megtévesztésre jó, elhallgat az autóban a sípoló hang, azonban balesetnél semmilyen védelmet nem ad.

További szigorítás a biztonsági öv használatával kapcsolatban, hogy szeptember 18-ától kamerafelvételek alapján is kiszabható lesz a bírság. Azaz, ha például egy traffipax, trafibox vagy VÉDA-kapu kamerája rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést – akár megállítás nélkül is.