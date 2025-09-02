6 órája
Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?
Nyolc hónap alatt több mint 20 ezer eljárás indult Szabolcs vármegyében azért, mert az autóban ülők nem kötötték be magukat. A biztonsági öv használata kötelező, minden utasnak. További szigorítás jön!
A becsatolt biztonsági öv az első és a hátsó ülésen utazókat is védi egy balesetben
Fotó: Sipeki Péter
– A biztonsági öv igazoltan életmentő eszköz, ütközések esetén védi életünket, testi épségünket. E nélkül a más passzív védelmi megoldások – mint például a légzsák – sem fejtik ki kedvező hatásukat, sőt, akár súlyos, vagy legrosszabb esetben akár halálos sérüléseket is okozhatnak – mondta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője sokkoló számot közölt: vármegyénkben csak az első nyolc hónapban csaknem 20 ezer esetben intézkedtek a passzív biztonsági eszköz használatának elmulasztása miatt. Másképp számolva havi átlagban több mint 2200-an, naponta több mint 70-en nem teszik meg az egy másodpercig tartó mozdulatot, s azon túl, hogy szabályt sértettek, az ezért kiszabható bírságot is ki kellett fizetniük.
Alig több mint két hete gyűjtöttük össze, azokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei baleseteket, amelyek szomorú és döbbenetes képet mutattak arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki nem használja a biztonsági övet.
A biztonsági öv csak akkor véd, ha be van csatolva
– A passzív biztonsági eszközök jelentősége nem abban mutatkozik meg, hogy a használatukkal a baleset elkerülhető, hanem a már bekövetkezett baleset következményeinek a csökkentésében is. A biztonsági öv használatával az előzhető meg, hogy a járműben utazók teste egy ütközés során fellépő tehetetlenségi erő hatására nagy erővel, hirtelen előre lendülve a kormánynak, a műszerfalnak és a szélvédőnek csapódjon, vagy a gépkocsiból kizuhanjanak – mutatott rá az alezredes. Amikor ezzel egy kisgyermekes anyát szembesítettek, az szavakat sem igazán talált, hogy bármit is válaszolhasson.
– Egy finn módszeres ittasság ellenőrzést végeztünk, s természetesen ilyenkor az egyéb szabálysértésekre is figyelünk.
Az egyik autóban azt vettük észre, hogy a hátsó ülésen a babahordozóban a pár hónapos csöppség nem volt bekötve. Sőt, mint kiderült, a szülők – akik elől a saját biztonsági övüket becsatolták – az eszközt sem rögzítették
– mondott példát dr. Vajtó Levente. Belegondolni is szörnyű: egy hirtelen fékezésnél előbb a baba repült volna előre, után a hordozó, ami súlyos, életveszélyes töréseket okozott volna az egyéb sérüléseken túl is.
– Az objektív felelősség bevezetése ót, bármely autóban utazóért az üzembentartó vagy az autóvezető felelős, ha nem köti be a biztonsági övét, gyerekek esetében pedig azért, ha nem biztonsági gyerekülésben utazik. A szülő ellen megtettük a feljelentést – jegyezte meg a szakember, és arra is felhívta a figyelmet: minden járművezető köteles úgy közlekedni az autójával, hogy az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
Az utasoknak is kötelező, az első és a hátsó ülésen egyaránt
Érdemes megjegyezni az alábbi adatokat is, az Európai Bizottság egy tavalyi jelentése szerint az elöl ülőknél 60, a hátul ülőknek 44 százalékkal csökkenti a halálos baleset esélyét, ha bekötik az övet. Szintén 60 százalékkal csökken a súlyos vagy életveszélyes sérülések kockázata a gyermekek esetében, ha megfelelő gyereküléssel vannak rögzítve az autóban.
Minden utas számára a biztonsági öv használata kötelező – elöl és hátul egyaránt. Egy másodpercnyi mozdulaton, egyetlen kattintáson egy élet múlhat. A fiktív biztonsági övcsat csak megtévesztésre jó, elhallgat az autóban a sípoló hang, azonban balesetnél semmilyen védelmet nem ad.
További szigorítás a biztonsági öv használatával kapcsolatban, hogy szeptember 18-ától kamerafelvételek alapján is kiszabható lesz a bírság. Azaz, ha például egy traffipax, trafibox vagy VÉDA-kapu kamerája rögzíti, hogy valaki nincs bekötve, a rendőrség az autó üzembentartójának küldi ki a büntetést – akár megállítás nélkül is.
A bírság mértéke:
- lakott területen belül 20 000 forint
- lakott területen kívül 30 000 forint
- gyorsforgalmi úton (autópályán, autóúton) 40 000 forint
