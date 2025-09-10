szeptember 10., szerda

Baleset

1 órája

Brutális traktoros ütközés Nyírszőlősnél: árokba repült az autó! (fotókkal)

Traktorral csapódott össze az autó – tragédia is lehetett volna!

Szon.hu
Brutális traktoros ütközés Nyírszőlősnél: árokba repült az autó! (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

Kedden este a 338-as elkerülőn, Nyírszőlős közelében traktorral ütközött egy személyautó. Az ütközés következtében a gépkocsi az árokba csapódott, ám csodával határos módon senki sem sérült meg. A helyszínen a rendőrség intézkedett.

Traktorral ütközött

Fotók: Bordás Béla

 

