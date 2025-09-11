szeptember 11., csütörtök

Rendőrség

33 perce

A bűn útjára lépett a kiskorú lány, elfogták a nyíregyházi zsaruk

Címkék#bűncselekmény#rendőrség#elfogatóparancs#testi sértés

Elfogatóparancs volt érvényben a lány ellen. Ezért a bűncselekményért keresték a rendőrök.

Szon.hu

Akcióban a szabolcsi rendőrök. Több bűncselekmény elkövetőjét is elfogták Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

bűncselekmény, rendőrök
Testi sértés bűncselekmény elkövetése miatt fogtak el egy fiatal lányt a rendőrök
Forrás:  Illusztráció Shutterstock

Testi sértés bűncselekmény

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai szeptember 10-én elfogtak egy 16 éves helyi lakost, aki ellen a Nyíregyházi Járásbíróság testi sértés bűncselekmény elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A rendőrök a körözött fiatal lányt a rendőrkapitányságra előállították és őrizetbe vették - közölte a rendőrség.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrsének munkatársai szeptember 10-én elfogtak egy 46 éves helyi lakost, aki ellen a Nyíregyházi Járásbíróság önbíráskodás bűncselekmény elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A rendőrök a körözött férfit a rendőrőrsre előállították és őrizetbe vették.

A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság munkatársai vontak intézkedés alá szeptember 10-én egy tiszakerecsenyi férfit, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök a 34 éves férfivel szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság távoltartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást egy 54 éves helyi lakos ellen. A férfi szeptember 10-én felkereste hozzátartozóját és ezzel megszegte a Nyírbátori Járásbíróság által elrendelt távoltartás szabályait. A rendőrök a férfit előállították a rendőrkapitányságra és őrizetbe vették.

