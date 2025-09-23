Nyíregyháza
1 órája
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)
Több utas megsérült! Dráma a nyíregyházi buszon!
Több utas is elesett a buszon.
Fotó: Bordás Béla
Forgalmi okokból hirtelen fékezésre kényszerült egy autóbusz kedden reggel a Vay Ádám körúton, Nyíregyházán.
Hirtelen fékezett a busz
A járművön több utas is elesett, ezért mentőt kellett hívni. Három sérültet kórházba szállítottak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Utasok sérültek meg a buszon NyíregyházánFotók: Bordás Béla
