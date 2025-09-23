szeptember 23., kedd

Tekla névnap

23°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#baleset#kórház

Több utas megsérült! Dráma a nyíregyházi buszon!

Szon.hu
Sokkoló reggeli utazás Nyíregyházán: azonnal mentőt kellett hívni az utasokhoz! (fotókkal)

Több utas is elesett a buszon.

Fotó: Bordás Béla

Forgalmi okokból hirtelen fékezésre kényszerült egy autóbusz kedden reggel a Vay Ádám körúton, Nyíregyházán. 

Mentőautó is érkezett a busz utasaihoz.
A busz több utasához is mentőt kellett hívni.
Fotó: Bordás Béla

Hirtelen fékezett a busz

A járművön több utas is elesett, ezért mentőt kellett hívni. Három sérültet kórházba szállítottak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Utasok sérültek meg a buszon Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu