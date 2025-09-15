Ezért voltak kommandósok Nyíregyháza belvárosában

Aki hétfő délelőtt a Szabadság tér környékén járt nagy tömeget és kommandósokat láthatott, s olyan mozdulatokat, fogásokat, amelyek abban segítenek a fiataloknak, hogy egy fojtásból, szorításból miként tudnak szabadulni. Az önvédelmi bemutatón szerzett tudás akár életmentő is lehet, de a menekülésre mindenképp esélyt adhat. Így nem véletlen, hogy a diákok szinte mindannyian kipróbálták a mozdulatokat, sőt, más szituációkat is felvetettek. A családon belüli erőszak megelőzése, felismerése és megállítása volt a nap fő témája.

A Jonatán bevetési akciócsoport tagjai tartottak bemutatót a Közösen családon belüli erőszak ellen projekt nyíregyházi rendezvényén

Fotó: KM

A legnehezebb élethelyzetben is van segítség! Merjék kérni!

Fontos ez a tudás, de még fontosabb tudatosítani a társadalom minden tagjában: van kiút, van segítség! A családon belüli erőszak nem ismer határokat és sajnos életkort sem. Felnőttek és gyermekek, férfiak és nők (ez utóbbiak a leggyakrabban az elszenvedői) esetében is elmondható, hogy nagy a látencia, mert szégyenként élik meg a velük történteket, inkább titkolni, tagadni és elrejteni próbálják a fájdalmukat, a kiszolgáltatottságot. Pedig van segítség, van kiút a legnehezebb élethelyzetből is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és román kollégáik közösen indítottak egy programot, melynek keretében nem csak a segítség kérés fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem arra is, hogyan lehet felismerni az erőszakra utaló jeleket. A projekt kampány üzenete, hogy a „családon belüli erőszak nem magánügy, merjünk segítséget kérni, és merjünk segíteni”! A társadalmi érzékenyítés, állampolgároknak szervezett fórum, a projekt másik fő pillére. A harmadik pedig a szakemberképzés.

Bántalmazásra utaló jelek: