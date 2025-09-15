szeptember 15., hétfő

Ebből elég!

2 órája

Ezért voltak kommandósok Nyíregyháza belvárosában

Címkék#projekt#segítség#családon belüli erőszak#rendőrség

Ismerd fel! Szabj határokat! Kérj segítséget! Segíts! A családon belüli erőszak nem magánügy, társadalmi probléma, és nem ismer határokat: erre hívja fel a figyelmet a határon átnyúló rendőrségi projekt.

Munkatársunktól
Ezért voltak kommandósok Nyíregyháza belvárosában

Hogyan lehet egy csuklószorításból szabadulni? Ezt is bemutatták a Jonatán csoport tagjai a belvárosban a fiataloknak

Fotó: KM

Aki hétfő délelőtt a Szabadság tér környékén járt nagy tömeget és kommandósokat láthatott, s olyan mozdulatokat, fogásokat, amelyek abban segítenek a fiataloknak, hogy egy fojtásból, szorításból miként tudnak szabadulni. Az önvédelmi bemutatón szerzett tudás akár életmentő is lehet, de a menekülésre mindenképp esélyt adhat. Így nem véletlen, hogy a diákok szinte mindannyian kipróbálták a mozdulatokat, sőt, más szituációkat is felvetettek. A családon belüli erőszak megelőzése, felismerése és megállítása volt a nap fő témája.

A Jonatán bevetési akciócsoport tagjai tartottak bemutatót a Közösen családon belüli erőszak ellen projekt nyíregyházi rendezvényén
A Jonatán bevetési akciócsoport tagjai tartottak bemutatót a Közösen családon belüli erőszak ellen projekt nyíregyházi rendezvényén
Fotó: KM

A legnehezebb élethelyzetben is van segítség! Merjék kérni!

Fontos ez a tudás, de még fontosabb tudatosítani a társadalom minden tagjában: van kiút, van segítség! A családon belüli erőszak nem ismer határokat és sajnos életkort sem. Felnőttek és gyermekek, férfiak és nők (ez utóbbiak a leggyakrabban az elszenvedői) esetében is elmondható, hogy nagy a látencia, mert szégyenként élik meg a velük történteket, inkább titkolni, tagadni és elrejteni próbálják a fájdalmukat, a kiszolgáltatottságot. Pedig van segítség, van kiút a legnehezebb élethelyzetből is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és román kollégáik közösen indítottak egy programot, melynek keretében nem csak a segítség kérés fontosságára hívták fel a figyelmet, hanem arra is, hogyan lehet felismerni az erőszakra utaló jeleket. A projekt kampány üzenete, hogy a „családon belüli erőszak nem magánügy, merjünk segítséget kérni, és merjünk segíteni”! A társadalmi érzékenyítés, állampolgároknak szervezett fórum, a projekt másik fő pillére. A harmadik pedig a szakemberképzés.

Bántalmazásra utaló jelek:

  • Sérülései vannak, esetleg azok a gyógyulás különböző stádiumaiban vannak, vagy láthatóan orvosi ellátás nélkül gyógyultak.
  • Sérüléseire életszerűtlen, „átlátszó” magyarázatokat ad: „Leestem a lépcsőről”, „Megcsúsztam a kádban”, „Nekimentem az ajtófélfának”.
  • Az időjárási viszonyoknak nem megfelelően bő, hosszú ujjú és hosszú szárú ruhákat, napszemüveget, magas nyakú garbót visel.
  • Az esetleges sérüléseit bagatellizálja („Nem is fáj annyira”, „Ez egy semmiség”), a sérelmére elkövetett erőszakot „baleset”-ként aposztrofálja.
  • Túlterheltnek, kimerültnek, rendezetlenek látszik, szétszórt, elfelejt/elhalaszt megbeszéléseket.
  • Ingerlékeny, türelmetlen, fáradt.
A rendezvény végén a Szabadság téren a fiatalok kört alkotva az összefogás erejét és fontosságát fejezték ki
A rendezvény végén a Szabadság téren a fiatalok kört alkotva az összefogás erejét és fontosságát fejezték ki
Fotó: KM

A kapcsolati, családon belüli erőszakot sokan szégyenként élik meg, ezért nagy a látencia

A fizikális bántalmazásnak látható jelei vannak, ám a lelki terror, a szabad önrendelkezési jogtól megfosztásnak nincs. A családon belül, kapcsolatban elkövetett agressziót sajnos a mai napig jelentős látencia jellemzi. Bár a jelenségnek számos intő jele van és, a bántalmazott is sokszor próbál segítséget kérni a helyzetből történő kilábaláshoz, de a felkeresett barátok, ismerősök vagy nem rendelkeznek megfelelő információkkal ahhoz, hogy felismerjék a családon belüli erőszakot, vagy kényelmesebbnek tűnik számukra passzivitást mutatni és nem beleavatkozni a család „magánügyeibe”. A családon belüli erőszak nem magánügy, az egész társadalmat érintő probléma.

– A bántalmazottak legtöbbször szégyenként élik meg a velük történteket, elrejtik a fájdalmukat, a megalázottságot. Lassú folyamat, amíg mernek lépni, segítséget kérni. Míg a fizikális bántalmazásnak látható jelei vannak, a lelki terror láthatatlan, csak árulkodó jelek utalhatnak a másik ember kiszolgáltatottságára. A rendőrség folyamatosan nyomon követi az esetszámok alakulását, a társzervekkel, az Áldozat Segítő Központtal, a szociális jelzőrendszer tagjaival megelőzési programokat, szakmai napokat tartunk. Ma fiataloknak mondjuk el, mutatjuk be, hogyan kérhetnek segítséget, kihez fordulhatnak, ha a bántalmazó élethelyzetből menekülni szeretnének. Erőt, inspiráció és bizalmat szeretnénk adni nekik – mondta dr. Góczi Gergő, a bűnmegelőzési osztály vezetője.

 

 

