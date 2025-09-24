1 órája
Két hetet töltött a nyíregyházi csatornában étlen, szomjan, de túlélte!
Ismét bebizonyosodott, hogy az összefogás csodákra képes! Két hetet töltött a föld alatt, de egy hölgy kutyája észrevette. A csatornába szorult cica már jól van.
Happy end-del végződött egy mentési akció Nyíregyházán: az állatbarátok nem adták fel, és többszöri próbálkozás után sikerült kimenteniük egy macskát egy csatornából. A csatornába szorult cica jól van, de sokkot kapott.
Egy kutya fedezte fel, hogy a csatornába szorult
Az Állatbarát Alapítvány a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi történetről. Mint kiderült, két hete fedezte fel egy hölgy kutyája a macskát: meghallotta a nyávogást, és odahúzta a gazdit a csatornafedőhöz. A tűzoltók is kint voltak a helyszínen, de nem tudták kivenni a cicát a csatornából.
Az állatvédők letettek egy csapdát, amibe első alkalommal bement ugyan a macska, de a járat szűkössége miatt nem csapódott le az ajtó rendesen.
Rájöttek, hogy a csapda túl nagy, de az alapítvány felhívására többen is ajánlottak kisebbet. Végül sikerrel zárult a csatornás macsek esete: ki tudták menteni a szorult helyzetéből. Az alapítvány oldalán ezt írták: „Elképzelni nem tudjuk, mit élt át szerencsétlen odalent a sötétben, egyedül, menekvésre képtelenül“. Éjszakára biztonságba helyezték, s elviszik állatorvoshoz, első ránézésre jól van, bár elég sokkos – írták. A lényeg, hogy megmenekült.
