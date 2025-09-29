Mi lesz ennek a vége? Már gyilkolnak is miatta, túl sok a halott Szabolcsban

Ismeretlen összetételű szerek, erős pszichikai függőség – a Delta Program ennek is üzent hadat

A kormány és a rendőrség az év elején hadat üzenet a kábítószerkereskedelemnek, márciustól elindult a Delta Program, sokkal szigorúbban járnak el a terjesztőkkel és a fogyasztókkal szemben is. A korábban csak „úri huncutságnak” tartott drogfogyasztás elképesztő méreteket öltött. Ebben pedig óriási szerepe van annak, hogy megjelentek a párszáz forintért beszerezhető pszichoaktív anyagok és a rendőrség beszámolóiból látjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is erre van a legnagyobb kereslet, szinte hetente ütnek rajta a kristály, új pszichoaktív szereket áruló dílereken. A fő cél, a teljes terjesztő hálózatot felszámolni.

A Delta Program keretében többszáz terjesztőt és kereskedőt fogtak el Szabolcsban, és több kilogramm drogot foglaltak le

Fotó: Police.hu

A dizájnerdrogok előállításának körülményei miatt gyakran a szerhasználók sem tudják pontosan, hogy mit fogyasztanak. Ez további veszélyt jelent, hiszen túladagolás vagy mérgezés miatti súlyos állapotban orvosi, kórházi ellátásra is szükség lehet. Az új pszichoaktív anyagok pontos hatásmechanizmusai és mellékhatásai a klasszikus kábítószerekkel ellentétben szinte teljesen ismeretlenek, emiatt kismértékű fogyasztásuk is súlyos túladagolással végződhet.

– A kristály, crack vagy más néven metamfetamin pszichoaktív szer, fehér, kristályos szerkezetű megjelenéséről kapta a nevét. Fogyasztása erős pszichikai függőséget vált ki, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A feketepiacon olcsó, szintetikus kábítószerként tartják számon, amely gyakran szennyezett más drogokkal, és az egyik legártalmasabb partidrog. Mindenkit óva intünk a fogyasztásától – mondta portálunknak Hrenkó Péter, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei pedig minden fórumon arra hívják fel a figyelmet, aki nem tud megállni, azt betemeti a lavina. A szer vásárláshoz pénz kell, ezért a fogyasztó előbb csak a családtagjaitól lop, elad különböző dolgokat a lakásból, hogy megszerezze a szer árát. Később a lopásból rablás lesz, majd emberöléssel is végződhet a pénz utáni hajsza, miközben a drogos már teljesen elvesztette önmagát, nincsenek gátlásai, s a szervezetét felemészti szintetikus szer. Én csak csak bűncselekmény elkövetőjévé, hanem áldozattá is nagyobb eséllyel válhatnak.