Mi lesz ennek a vége? Már gyilkolnak is miatta, túl sok a halott Szabolcsban
Lopástól az emberölésig, bűncselekmények, megdöbbentő gyilkosságok, ahol a tiltott szer is megjelent. A Delta Program hadüzenet a terjesztőknek és kereskedőknek.
A rétközberencsi gyilkosság vádlottja, H. D. is függő volt
Fotó: Police.hu
Nagydobosi emberölés, rétközberencsi megdöbbentő gyilkosság és az encsencsi rém kegyetlen mészárlása. Három megrázó, borzasztó és felkavaró történet, azonban mindegyikben van egy nem elhanyagolható tényező: vagy a tettes, vagy az áldozat függő volt, tiltott szert fogyasztott. A Delta Program hadüzenet minden terjesztőnek és drogkereskedőnek.
Kifordultak önmagukból, agresszívvé váltak, mert fogyasztók lettek
Az encsencsi férfi kegyetlen ámokfutása akkor kezdődött, amikor 2023. július 30-án egy encsencsi család udvaráról fűkaszát akart lopni, és amikor a tulajdonos kiment, baltával és tapétavágóval támadt a férfira. Fél évvel később, 2023. december 7-én betört egy 83 éves nőhöz, s egy kalapáccsal többször lesújtott rá – az asszony egy hónap múlva belehalt a sérüléseibe. December 29-én újra egy idős nőhöz tört be: hatvanhétszer megvágta, megszúrta, s elvágta a torkát, majd felgyújtotta az épületet, hogy a nyomokat eltüntesse. A kegyetlen mészárlásokat drog hatása alatt követte el, tetteinek célja az volt, hogy pénzt szerezze és újabb adag kábítószert vásárolhasson.
A 17 éves rétközberencsi Tamásnak azért kellett meghalni, mert a drogot fogyasztó rokona egy fakaróval brutálisan bántalmazta, amit akkor sem hagyott abba, amikor a fiú füle már leszakadt. A vádlott, H. D. mielőtt elvette a fiú a 2 ezer forintját, a ruháját, a mobiltelefonját, az áldozat pólóját levette, a nyaka köré tekerte és behúzta a gyümölcsösbe, ahol tovább bántalmazta. A bírósági tárgyaláson Tamás nagybátyja azt mondta, unokaöccsét be akarták szervezni a drogkereskedelembe, de nemet mondott, ezért is kellett meghalnia.
Egy bántalmazó kapcsolatban élő nő a nagydobosi otthonukban szíven szúrta az élettársát, két gyermeke apját. A veszekedésekkel teli, ütlegelésekkel nehezített kapcsolat azután vált még rosszabbá, amikor a sértett elkezdett drogozni és teljesen kifordult önmagából, egyre többször nyúlt a szervhez és egyre agresszívebb lett. Egy ilyen veszekedés ért véget azzal, hogy a mindössze 150 centis törékeny nő kést vett a kezébe, először csak az alkarját sebesítette meg, majd a férfi szívét érte a következő szúrás.
Ismeretlen összetételű szerek, erős pszichikai függőség – a Delta Program ennek is üzent hadat
A kormány és a rendőrség az év elején hadat üzenet a kábítószerkereskedelemnek, márciustól elindult a Delta Program, sokkal szigorúbban járnak el a terjesztőkkel és a fogyasztókkal szemben is. A korábban csak „úri huncutságnak” tartott drogfogyasztás elképesztő méreteket öltött. Ebben pedig óriási szerepe van annak, hogy megjelentek a párszáz forintért beszerezhető pszichoaktív anyagok és a rendőrség beszámolóiból látjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is erre van a legnagyobb kereslet, szinte hetente ütnek rajta a kristály, új pszichoaktív szereket áruló dílereken. A fő cél, a teljes terjesztő hálózatot felszámolni.
A dizájnerdrogok előállításának körülményei miatt gyakran a szerhasználók sem tudják pontosan, hogy mit fogyasztanak. Ez további veszélyt jelent, hiszen túladagolás vagy mérgezés miatti súlyos állapotban orvosi, kórházi ellátásra is szükség lehet. Az új pszichoaktív anyagok pontos hatásmechanizmusai és mellékhatásai a klasszikus kábítószerekkel ellentétben szinte teljesen ismeretlenek, emiatt kismértékű fogyasztásuk is súlyos túladagolással végződhet.
– A kristály, crack vagy más néven metamfetamin pszichoaktív szer, fehér, kristályos szerkezetű megjelenéséről kapta a nevét. Fogyasztása erős pszichikai függőséget vált ki, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A feketepiacon olcsó, szintetikus kábítószerként tartják számon, amely gyakran szennyezett más drogokkal, és az egyik legártalmasabb partidrog. Mindenkit óva intünk a fogyasztásától – mondta portálunknak Hrenkó Péter, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei pedig minden fórumon arra hívják fel a figyelmet, aki nem tud megállni, azt betemeti a lavina. A szer vásárláshoz pénz kell, ezért a fogyasztó előbb csak a családtagjaitól lop, elad különböző dolgokat a lakásból, hogy megszerezze a szer árát. Később a lopásból rablás lesz, majd emberöléssel is végződhet a pénz utáni hajsza, miközben a drogos már teljesen elvesztette önmagát, nincsenek gátlásai, s a szervezetét felemészti szintetikus szer. Én csak csak bűncselekmény elkövetőjévé, hanem áldozattá is nagyobb eséllyel válhatnak.
Néhány rajtaütés március óta Szabolcs-Szatmár-Beregben
- Márciusban új pszichoaktív anyaggal visszaélés megalapozott gyanúja miatt elfogták a nyírbátori 29 éves V. K.-t és a vele rokoni kapcsolatban álló, 27 éves F. S.-t. A gyanúsítottak anyagi haszonszerzés érdekében rendszeresen árusították a crack néven ismert, új pszichoaktív anyagnak minősülő tiltott bódítószert. A nyomozók a gyanúsítottakhoz köthető ingatlanban tartott kutatáskor 166 gramm fehér, kristályos szerkezetű, droggyanús anyagot, a terjesztői tevékenységhez szükséges eszközöket találtak.
- Több helyen is lecsaptak a nyomozók az idén áprilisban: a 29 éves tiszavasvári R. E.-t fogták el a rendőrök, aki rendszeresen árult új pszichoaktív anyagot a településen. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, akik tőle vásárolták a kristály néven ismert tiltott szert. A rendőrök kutatást tartottak a férfihoz köthető ingatlanban, ahol droggyanús anyagot, mobiltelefont és a terjesztéshez szükséges eszközöket, illetve egy Audit is lefoglaltak.
- A Delta Program keretében egy nyíregyházi családra is lecsaptak a rendőrök ugyanebben a hónapban, akik Huszár lakótelepen új pszichoaktív anyaggal látták el a fogyasztókat. Az L. család tagjai terjesztői feladataikat összehangoltan végezték. A rajtaütéskor L. J. R.-né táskájából közel 40 gramm droggyanús anyagot foglaltak le a rendőrök. A fehér por a vegyészszakértő előzetes véleménye szerint új pszichoaktív anyag, amely 137 pakettba kiporciózva lapult a szatyorban.
- Július első napjaiban drogkereskedőt fogtak Nyírbogátnál. A díler elrejtette a drogot, de megtalálták a rendőrök, a férfi övtáskájából 3,37 gramm rózsaszín és 39,07 gramm fehér por állagú anyag került elő, ami az elvégzett gyorsteszt alapján kábítószernek minősült.
- Szeptemberben a Delta Program keretében két dílert kapcsoltak a Szabolcs vármegyei rendőrök. Újfehértón fogták el a 29 éves gyulaházi V. Á.-t, aki a gyanú szerint rendszeresen árusított drogot. A ruházatából droggyanús fehér masszát foglaltak le, valamint a mintavétel a szervezetében is kábítószer jelenlétét igazolta. A 25 éves buji B. B.-t – aki viszonteladóként heti rendszerességgel V. Á.- tól vásárolta a drogot – egyik ügyletének bonyolítása közben Nyíregyházán érték tetten a rendőrök, és megtalálták az eladásra szánt kábítószert. A két férfi lakásában összesen 200 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer-kereskedelmi tevékenységet igazoló eszközöket, valamint pénzt, karórát, és arany ékszereket foglaltak le.
