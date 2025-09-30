szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NAV

4 órája

Döbbenet, mit rejtett a 27 éves sofőr autója! 9575 ok a 40 milliós bírságra!

Címkék#cigaretta#pénzügyőr#NAV

A sofőr úgy tett, mintha nem értené a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek egyértelmű, kiterelésre vonatkozó jelzéseit az autópályán, majd az ellenőrzéskor is mellébeszélt. Nem kevés bírságot kapott!

Szon.hu
Döbbenet, mit rejtett a 27 éves sofőr autója! 9575 ok a 40 milliós bírságra!

40 milliós bírságot szabtak ki!

Forrás: NAV

A pénzügyőrök az M3-as autópályán figyeltek fel egy „bérelhető” feliratú magyar furgonra. A járművet az tette gyanússá, hogy a sofőr a járőrautó láttán, meglehetősen tétován viselkedett, úgy tett, mintha nem lenne egyértelmű a hatósági jelzés. A 27 éves magyar sofőr és útitársa, a hajdúnánási pihenőhelyen tovább erősítették a gyanút a járőrökben. Azt mondták, hogy a bérautóval üres dobozokat szállítanak Budapestről Romániába, azonban sem fuvarokmányt, sem bérleti szerződést nem tudtak átadni. A raktér átvizsgálása után derült csak ki a „zavartság” valódi oka: több mint kilencezer darab, különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő (Elfbar, Vap Solo, HIT Me,) a kisteherautóból - írta a NAV.

Ezért járt a 40 milliós bírság!
Forrás: NAV

Hihetetlen bírságot kapott!

A járőrök összesen 9 575 darab jogsértő terméket foglaltak le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a bérleti szerződés hiánya miatt pedig közigazgatási eljárás is. Az elkövető akár 40 millió forint bírságra is számíthat.

Az egyenruhásoknak köszönhetően ezek az illegális termékek már nem kerülnek a feketepiacra. Az elektronikus eszközökbe töltött ízesített folyadék dohánygyártmánynak minősül. Magyarországon tilos az ilyen termékek forgalmazása, értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is. 

Forrás: NAV

A termékek súlyos egészségi kockázatokat jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban hatóságunk THC (marihuána) tartalmú termékeket is talált, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószerfüggőséget is okozhatnak. Az illegális forrásból beszerzett dohánytermékek összetevői nem ellenőrzöttek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu