Drámai percek a 41-esen: az árokba hajtott egy furgon (fotókkal)
Az 58-as kilométerhez a vásárosnaményi tűzoltókat riasztották.
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Lesodródott az úttestről és árokba hajtott egy furgon a 41-es főút 58-as kilométerénél.
Sofőrrel az árokba hajtott egy furgonFotók: Bodnárné Varga Éva
A Gergelyiugornya és Tákos között történt balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett.
Eltűnt a gépjármű eleje, olcsón megúszta a sofőr
Totálkárosra tört össze az gépjármű, amely kedden reggel Gergelyiugornya és Tákos között az útról lesodródva a fás, bokros részben kötött ki. A sofőrt könnyű sérüléssel szállították a kórházba. Az anyagi kár jelentős. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.
Megkerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
Frissítés:
– A helyszínről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező.
