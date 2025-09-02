Drámai percek a 41-esen: az árokba hajtott egy furgon (fotókkal)

A Gergelyiugornya és Tákos között történt balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított. A járműben csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett.

Eltűnt a gépjármű eleje, olcsón megúszta a sofőr

Totálkárosra tört össze az gépjármű, amely kedden reggel Gergelyiugornya és Tákos között az útról lesodródva a fás, bokros részben kötött ki. A sofőrt könnyű sérüléssel szállították a kórházba. Az anyagi kár jelentős. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Megkerestük a mentőket is az esettel kapcsolatban, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Frissítés:

– A helyszínről egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatta portálunkat Magyar Luca Zsuzsanna kommunikációs szervező.