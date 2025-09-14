szeptember 14., vasárnap

Baleset

45 perce

Drámai pillanatok Tiszavasvárinál – felborult egy kocsi, lezárták az utat

Félpályán halad a forgalom. A balesethez mentők is érkeztek.

Drámai pillanatok Tiszavasvárinál – felborult egy kocsi, lezárták az utat

Baleset történt Tiszavasvárinál.

Forrás: illusztráció / OMSZ

Lesodródott az úttestről, majd tetejére borult egy gépkocsi a 36-os főút 30-as kilométerszelvényénél, Tiszavasvári térségében. A vezető a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig el tudta hagyni a járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatósági beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

