Baleset
45 perce
Drámai pillanatok Tiszavasvárinál – felborult egy kocsi, lezárták az utat
Félpályán halad a forgalom. A balesethez mentők is érkeztek.
Baleset történt Tiszavasvárinál.
Forrás: illusztráció / OMSZ
Lesodródott az úttestről, majd tetejére borult egy gépkocsi a 36-os főút 30-as kilométerszelvényénél, Tiszavasvári térségében. A vezető a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók kiérkezéséig el tudta hagyni a járművet. A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatósági beavatkozás idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
