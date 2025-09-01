szeptember 1., hétfő

Baleset

40 perce

Eddig nem látott fotók a tiszavasvári balesetről! Árokba csapódott kisbusz – mentőhelikopter vitte el a sérülteket!

Mint arról beszámoltunk, Egy kisbusz árokba csapódott Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél vasárnap.

Szon.hu
Eddig nem látott fotók a tiszavasvári balesetről! Árokba csapódott kisbusz – mentőhelikopter vitte el a sérülteket!

Fotó: Sipeki Péter

A jármű egyik utasa beszorult, akit a hajdúnánási hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett. 

Két súlyos sérültet szállítottak kórházba: egyiküket légi, másikukat földi úton. A baleset miatt az érintett útszakaszt félpályán lezárták.

Eddig nem látott helyszíni fotók a súlyos tiszavasvári balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Korábbi fotóink:

Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban

Fotók: Sipeki Péter

 

