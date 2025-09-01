Baleset
1 órája
Eddig nem látott fotók a tiszavasvári balesetről! Árokba csapódott kisbusz – mentőhelikopter vitte el a sérülteket!
Mint arról beszámoltunk, Egy kisbusz árokba csapódott Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél vasárnap.
Fotó: Sipeki Péter
A jármű egyik utasa beszorult, akit a hajdúnánási hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett.
Ezt ne hagyja ki!Helyszíni fotókkal
18 órája
Két súlyos sérültet vittek kórházba a Tiszavasvári és Tiszadob között történt baleset helyszínéről (fotók!)
Két súlyos sérültet szállítottak kórházba: egyiküket légi, másikukat földi úton. A baleset miatt az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Eddig nem látott helyszíni fotók a súlyos tiszavasvári balesetrőlFotók: Sipeki Péter
Korábbi fotóink:
Árokba csapódott egy kisbusz SzabolcsbanFotók: Sipeki Péter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre