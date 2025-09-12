Éjszakai rémület a 3823-ason - Szirénák hasították szét a csendet Kemecse határában

Árokba hajtott egy személykocsi a 3823-as úton éjszaka Kemecse és Nyírbogdány között.

Baleset: mentő és tűzoltók vonultak a 3823-as útra éjszaka

Forrás: illusztráció / szon.hu

Éjszakai baleset: mentő érkezett a sofőrhöz

A kocsiban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszt egy időre lezárták - tudatta portálunkkal a katasztrófavédelem.

