Baleset

1 órája

Éjszakai rémület a 3823-ason - Szirénák hasították szét a csendet Kemecse határában

Egy autó árokba hajtott a 3823-as úton. Emiatt vonultak a tűzoltók éjszaka.

Szon.hu
Árokba hajtott egy személygépkocsi éjszaka

Forrás: illusztráció / MW-archív / Bozsó Katalin

Árokba hajtott egy személykocsi a 3823-as úton éjszaka Kemecse és Nyírbogdány között. 

Éjszaka árokba hajtott egy autó, mentő és tűzoltók érkeztek a helyszínre
Baleset: mentő és tűzoltók vonultak a 3823-as útra éjszaka
Forrás: illusztráció / szon.hu

Éjszakai baleset: mentő érkezett a sofőrhöz

A kocsiban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszt egy időre lezárták - tudatta portálunkkal a katasztrófavédelem.

Egyéb balesetek a közelmúltból:

 

 

