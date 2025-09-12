Baleset
1 órája
Éjszakai rémület a 3823-ason - Szirénák hasították szét a csendet Kemecse határában
Egy autó árokba hajtott a 3823-as úton. Emiatt vonultak a tűzoltók éjszaka.
Árokba hajtott egy személygépkocsi éjszaka
Forrás: illusztráció / MW-archív / Bozsó Katalin
Árokba hajtott egy személykocsi a 3823-as úton éjszaka Kemecse és Nyírbogdány között.
Éjszakai baleset: mentő érkezett a sofőrhöz
A kocsiban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. Az érintett útszakaszt egy időre lezárták - tudatta portálunkkal a katasztrófavédelem.
Egyéb balesetek a közelmúltból:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
12 órája
Baleset Kótajnál: egymásba hajtott egy motorkerékpár és egy személygépkocsi (fotók, videó)
Ezt ne hagyja ki!Baleset
17 órája
Árokba csapódott egy autó a 38-as főúton – félpályás lezárás van érvényben!
Ezt ne hagyja ki!Friss információk a balesetről
2025.09.10. 14:04
Súlyos karambol az István utcában: kő kövön nem maradt! (fotók, videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre