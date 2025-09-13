A naményi férfi látta, hogy nagy a baj. Azonnal a Tiszába ugrott, hogy megmentse a fuldokló lány életét

Kis híján halálos balesettel végződött egy külföldi főiskolás csoport kirándulása megyénkben. Szerencsére egy közelben álló férfinak a helyén volt a szíve, és gyorsan reagált a helyzetre. Az életmentő vásárosnaményi vízügyest kitüntették.

Az életmentő férfi nem habozott, a Tiszába ugrott

Fotó: KM

Életmentő vízügyes

A fiatalok július 19-én éjszaka a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hajóján szálltak meg. Az egyik kiránduló, egy ungvári lány, talán, mert megcsúszott, vagy mert túl mélyen hajolt ki a korláton, vízbe esett. Az örvényes víz a hajótest alá sodorta a fiatal nőt, aki a kormánylapát alá szorult. Innen Nyitrai János, a vízügyi igazgatóság vásárosnaményi dolgozója mentette ki a fuldokló főiskolást. Nyitrai Jánost ezért „Életmentő” érdeméremmel tüntették ki. A Minisztertanács megbízásából dr. Pénzes János, a megyei tanács elnöke nyújtotta át a kitüntetést az életmentő férfinak Nyíregyházán – írta meg a Kelet-Magyarország közel fél évszázaddal ezelőtt, 1977. szeptember 17-én.