szeptember 13., szombat

Kornél névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

47 perce

A naményi férfi látta, hogy nagy a baj. Azonnal a Tiszába ugrott, hogy megmentse a fuldokló lány életét

Címkék#életmentés#folyó#kitüntetés

A fiatal lány vízbe esett és a kormánylapát alá szorult, de Nyitrai János azonnal a folyóba ugrott és megmentette. A vásárosnaményi férfit „Életmentő” érdeméremmel tüntették ki.

Munkatársunktól

Kis híján halálos balesettel végződött egy külföldi főiskolás csoport kirándulása megyénkben. Szerencsére egy közelben álló férfinak a helyén volt a szíve, és gyorsan reagált a helyzetre. Az életmentő vásárosnaményi vízügyest kitüntették.   

Az életmentő férfi nem habozott, a Tiszába ugrott
Az életmentő férfi nem habozott, a Tiszába ugrott
Fotó: KM

Életmentő vízügyes

A fiatalok július 19-én éjszaka a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság hajóján szálltak meg. Az egyik kiránduló, egy ungvári lány, talán, mert megcsúszott, vagy mert túl mélyen hajolt ki a korláton, vízbe esett. Az örvényes víz a hajótest alá sodorta a fiatal nőt, aki a kormánylapát alá szorult. Innen Nyitrai János, a vízügyi igazgatóság vásárosnaményi dolgozója mentette ki a fuldokló főiskolást. Nyitrai Jánost ezért „Életmentő” érdeméremmel tüntették ki. A Minisztertanács megbízásából dr. Pénzes János, a megyei tanács elnöke nyújtotta át a kitüntetést az életmentő férfinak Nyíregyházán – írta meg a Kelet-Magyarország közel fél évszázaddal ezelőtt, 1977. szeptember 17-én.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu