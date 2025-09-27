szeptember 27., szombat

Megverték az orvost

1 órája

Elképesztő, ami a mátészalkai rendelőben történt: ezt tette az orvossal a beteg!

Munkatársunktól

A mátészalkai ügyeleten bántalmazták az orvost, felfüggesztett börtönbüntetés az ügyészség indítványa – az esetről dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat. 

Bántalmazták az orvost, felfüggesztett börtönt kér rájuk az ügyész
Illusztráció: MW-archív

Elképesztő: az ellátás után bántalmazták az orvost

A vádirat szerint az élettársi kapcsolatban élő vádlottak tavaly januárban az éjszakai órákban Mátészalkán orvosi ügyeleti ellátást kértek, mert a férfi szeme begyulladt. Az ellátással azonban nem voltak megelégedve, ezért a nő szidalmazni kezdte az ügyeletes orvost – a viselkedésük miatt kiküldték őket az épületből.

 A nő a telefonjával az épület ajtajából felvételt készített az orvosról, közben folyamatosan fenyegette őt, és arra biztatta az élettársát, hogy verje meg az orvost. A férfi a sértettet a tarkóján megütötte, aki ettől a földre esett, és könnyű sérüléseket szenvedett. 

A vádlottak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét és könnyű testi sértés vétségét követték el, a nő a cselekmény felbújtója volt. Velük szemben beismerésük esetén – büntetlen előéletükre is figyelemmel – az ügyészség mértékes indítványa 2 évre felfüggesztett 10 hónap börtönbüntetés és pártfogó felügyeletük elrendelése. 

 

