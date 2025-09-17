szeptember 18., csütörtök

12 órája

Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban – a rendőrség nagy erőkkel keresi

Címkék#Szabolcsban#eltűnt#lány

Elment otthonról, de már nem tért haza. Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorinát.

Munkatársunktól
Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban – a rendőrség nagy erőkkel keresi

Eltűnt egy 14 éves aranyosapáti lány, a rendőrség nagy erőkkel keresi

Fotó: police..hu

Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban! Az Aranyosapátiban élő Mező Dóra Dorina az otthonából távozott szeptember 16-án délután ismeretlen helyre, ahonnan azóta nem tért haza, és nem adott magáról életjelet. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre – olvasható a police.hu oldalon.

Az eltűnt egy 14 éves lány, Mező Dóra Dorina megtalálása érdekében a rendőrség a lakosság segítését kéri
Az eltűnt egy 14 éves lány, Mező Dóra Dorina megtalálása érdekében a rendőrség a lakosság segítését kéri
Fotó: Police.hu

Eltűnt egy 14 éves lány Szabolcsban, ha bármit tud a tartózkodási helyéről, hívja a rendőrséget!

Mező Dóra Dorina 141-145 cm magas, vékony testalkatú. Bőre, haja, szeme színe barna, fogazata hibátlan. Eltűnésekor terepszínű pólót, fekete szövetnadrágot viselt, amely oldalzsebeinél sárga színű. Fehér színű cipőt, a sarkán aranyszínű csíkkal.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. 

Arról is beszámoltunk, hogy a Kisvárdai Rendőrkapitányság keresi az 57 éves Czap László fényeslitkei lakost. A férfi az otthonából még augusztusban ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A fényeslitkei Czap László is eltűnt, őt is keresi a rendőrség
Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szakállt és bajuszt visel, szeme színe kék.

A rendőrség kéri, hogy aki Czap Lászlót felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. 

Az eltűnt személyekkel kapcsolatban bejelentést tehető a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

