Elfogták el a kétéves kislány feltételezett gyilkosát, kommandósok ütöttek rajta

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték az eltűnt kislányt hétfő reggeltől Miskén, ám a kutatás tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Hanna holttestét hétfő este találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: emberölés miatt indítottak nyomozást – számolt be a megrázó esetről a baon.hu.

Eltűnt kislányt kerestek hétfőn a Bács-Kiskun megyei Miskén; a 22 hónapos Hanna holtteste hétfő este került elő

Összefogtak az emberek az eltűnt kislány megtalálásáért

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével hétfőn egész nap rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A keresés azonban szomorú eredményt hozott...

A gyanú szerint a kislányt a nevelőapja, a 24 éves J. Dávid ölhette meg, ezért hétfő este elfogatóparancsot adtak ki ellene.

FRISSÍTÉS

A férfit kedden 11 órakor Miskén elfogták, emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását – olvasható a police.hu oldalon.

Sajnos Szabolcsban is történt csecsemőgyilkosság

Nem is olyan régen egy hasonlóan kisgyermeket érintő eset rázta meg Szabolcs-Szatmár-Bereget: egy nő Nyíregyházán, a Bujtosi-városligetben szülte meg a gyermekét, a köldökzsinórt egy manikűrollóval elvágta, csecsemőjét pulóverbe csavarta, majd egy padon magára hagyta; az újszülött holtteste azóta sem került elő. A méhlepényt a köldökzsinórral később kutyasétáltatók találtak meg, és azonnal értesítették a rendőrséget. A nyomozás során kiderült, hogy P. E. A. biológiai mintája 2016 óta szerepelt az adatbázisban, mert akkor is állt már büntetőeljárás hatálya alatt újszülött gyermek megölése miatt. Akkor azonban az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.