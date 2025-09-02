szeptember 2., kedd

Gyermekgyilkosság

1 órája

Elfogták a kétéves kislány feltételezett gyilkosát, kommandósok ütöttek rajta

Címkék#Miske#gyermekgyilkosság#eltűnés

Szomorú eredménnyel zárult a kis Hanna keresése. Az eltűnt kislány holttestét hétfő este találták meg egész napos kutatás után. Sajnos Nyíregyházán is történt hasonló eset nemrégiben...

Munkatársunktól

Drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték az eltűnt kislányt hétfő reggeltől Miskén, ám a kutatás tragédiába fordult. A mindössze 22 hónapos Hanna holttestét hétfő este találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: emberölés miatt indítottak nyomozást – számolt be a megrázó esetről a baon.hu. 

Az eltűnt kislány feltételezett gyilkosát Miskén fogták el
Az eltűnt kislány feltételezett gyilkosát Miskén fogták el 
Fotó: Police.hu

Összefogtak az emberek az eltűnt kislány megtalálásáért

A Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével hétfőn egész nap rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek fésülték át a települést és környékét. A keresés azonban szomorú eredményt hozott...

A gyanú szerint a kislányt a nevelőapja, a 24 éves J. Dávid ölhette meg, ezért hétfő este elfogatóparancsot adtak ki ellene. 

Az eset részleteiről társportálunk, a baon.hu több cikkben is beszámolt:

Holtan találták meg az eltűnt kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Drónok és kutyás mentők is keresik az eltűnt kislányt, versenyt futnak az idővel 

FRISSÍTÉS

A férfit kedden 11 órakor Miskén elfogták, emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását – olvasható a police.hu oldalon. 

Sajnos Szabolcsban is történt csecsemőgyilkosság

Nem is olyan régen egy hasonlóan kisgyermeket érintő eset rázta meg Szabolcs-Szatmár-Bereget: egy nő Nyíregyházán, a Bujtosi-városligetben szülte meg a gyermekét, a köldökzsinórt egy manikűrollóval elvágta, csecsemőjét pulóverbe csavarta, majd egy padon magára hagyta; az újszülött holtteste azóta sem került elő. A méhlepényt a köldökzsinórral később kutyasétáltatók találtak meg, és azonnal értesítették a rendőrséget. A nyomozás során kiderült, hogy P. E. A. biológiai mintája 2016 óta szerepelt az adatbázisban, mert akkor is állt már büntetőeljárás hatálya alatt újszülött gyermek megölése miatt. Akkor azonban az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.

Eltűnt kislány Miskén: már csak a holtteste került elő a 22 hónapos Hannának.
Tizenhárom évre ítélték a nyíregyházi nőt, aki a Bujtosi-városligetben megszülte, majd megölte csecsemőjét. Az újszülött holtteste azóta sem került elő
Fotó: KM-archív

A vádlott 2020 októberében nőgyógyászati vizsgálaton vett részt, ahol megállapították, hogy 12 hetes várandós. A nő ezt követően mindenki elől titkolta a terhességét, nem járt gondozásra, és nem vett igénybe orvosi ellátást sem. Amikor 2021. április 30-án érezte, hogy hamarosan szülni fog, a Bujtosi-városligetbe ment és egy eldugott helyen életet adott a gyermeknek, majd megölte... A Nyíregyházi Törvényszék 2023-ban első fokon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre ítélte P. E. A-t. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott felmentésért, enyhítésért fellebbezett, ám a Debreceni Ítélőtábla később helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

 

