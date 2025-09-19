szeptember 19., péntek

Óriási bukta

2 órája

Azt hitték a szabolcsi lányok, valaki befogadja őket – gyomorforgató, amit ezután tettek velük (fotókkal, videóval)

Gyomorforgató dolgokat tett egy család a szabolcsi lányokkal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség emberkereskedelem és kerítés minősített esetével, valamint pénzmosással vádolja a családtagokat.

Szon.hu
Emberkereskedelmem Szabolcsban: prostituáltként dolgoztatták a szabolcsi lányokat, most Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt ellenük.

Forrás: police.hu

Emberkereskedelem családi vállalkozásban: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádat emelt az ellen a nő és gyermekei ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és nyugat-európai országokban – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Emberkereskedelem Szabolcsban: Gyomorforgató dolgokat tett egy család a szabolcsi lányokkal

A vádirat szerint a családtagok 2018 őszétől alakítottak ki kapcsolatot kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekkel, akik közül a férfiakat a ház körüli munkákra fogták, a fiatal nőket pedig részben Magyarországon, részben külföldön prostituáltként dolgoztatták.

Módszereik közé tartozott, hogy munka és jövedelem ígéretével, vagy pusztán „segítő szándékkal” befogadtak magukhoz olyan személyeket, akiknek nem volt hol lakniuk, majd utána kizsákmányolták őket. Az egyik fiú attól sem riadt vissza, hogy a megismert fiatal sértettet szerelem színlelésével bírja rá a szexmunkára, majd fenyegetéssel kényszerítse arra, hogy azt tovább folytassa.

A TEK csapott le a lányokat szexre kényszerítő szabolcsi családra!

Fotók: police.hu

Anya és három gyermeke az általuk dolgoztatott prostituáltak munkáját, szállásának biztosítását, hirdetését, szállítását összehangoltan, közösen végezte, majd a prostituáltak keresetét részben, vagy egészben elvették, és ebből teremtettek maguknak jólétet, több nagyobb értékű gépkocsit, ékszereket vásároltak.

A főügyészség emberkereskedelem és kerítés minősített esetével, valamint pénzmosással vádolja a családtagokat, velük szemben több év fegyházbüntetésre és emellett pénzbüntetésre tett indítványt vádiratában.

